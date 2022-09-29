Общество

10 ответов на вопросы о мобилизации в Псковской области

В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Псковская Лента Новостей собрала в официальных источниках ответы на самые популярные вопросы призывников и членов их семей: кого призывают, сколько платят и какие положены льготы.

1. Кого призывают?

Больше всего россиян волнует вопрос, кому может прийти повестка. Портал «Объясняем.РФ», публикующий официальную информацию о мобилизации, сообщает, что призыву подлежат все граждане РФ, находящиеся в запасе с категориями годности А, Б и В. Призыву подлежат, в том числе, граждане России, проходившие ранее военную службу в вооруженных силах иностранных государств. В приоритете у военкоматов мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Предельный возраст призыва: 50 лет - рядовые и сержанты, 60 лет - младшие офицеры, 65 лет - старшие офицеры.

2. Нужно ли приносить присягу?

Да. Но только один раз. Ранее служившие в армии РФ или СССР ее уже приносили. Впервые попавших в армию после мобилизации приведут к воинской присяге.

3. Сколько платят?

Минимальные выплаты за армейскую службу для мобилизованных и добровольцев составят не менее 195 тысяч рублей в месяц. Конкретные цифры зависят от звания и должности. В случае гибели военнослужащего его родственники получают 7 421 000 рублей. Члены семей погибших военнослужащих, захороненных на территории Псковской области, по указу губернатора Михаила Ведерникова получают еще 1 000 000 рублей.

4. Какие положены льготы?

Мобилизованные по соцгарантиям приравнены к контрактникам. В частности, им положено государственное личное страхование, а после увольнения - право на приоритетное поступление в вузы и ссузы.

Участники спецоперации получают статус ветерана боевых действий. Он предусматривает ежемесячную денежную выплату (сейчас она составляет 3481,85 рублей). Ветеранам положена 50% льгота на оплату коммунальных платежей по содержанию общего имущества и взносов на капремонт. Статус освобождает от уплаты налогов на квартиру, дом и гараж (на все одновременно, но не больше одного объекта каждого вида) и на 6 соток земли. Ветераны боевых действий имеют право брать отпуск в удобное время и ежегодно запрашивать 35 дней отдыха без сохранения зарплаты. Им предоставляют путевки в санаторий, бесплатный проезд до места лечения, бесплатные лекарства по рецепту.

Два года назад по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проживающие на территории региона ветераны боевых действий получили льготу на транспортный налог, закрепленную в законе «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области». Ставка для ветеранов боевых действий понижена на одно транспортное средство мощностью до 100 лошадиных сил. Она составляет от 80 копеек до 3 рублей за одну силу в зависимости от вида транспорта и его мощности.

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Если на специальную военную операцию призван уже действующий ветеран боевых действий, все его льготы и право на выплаты продолжают действовать.

5. Что будет с рабочим местом?

За мобилизованными и добровольцами сохранятся рабочие места, в том числе, за теми, кто находился на испытательном сроке. Трудовые договора с отправляющимися на СВО не расторгаются, а приостанавливаются. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс приняла Госдума. Вернуться к прежним должностным обязанностям можно будет в течение трех месяцев после демобилизации. «Солдаты и офицеры обеспечивают безопасность нашей страны и должны быть уверены: о них позаботятся»,- заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Период службы для мобилизованных и добровольцев будет засчитан в трудовой стаж. Перед отправкой в армию работодатель должен перечислить остатки невыплаченной зарплаты.

Гарантии приняты и для членов семей военнослужащих. Без согласия таких работников, их нельзя будет привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Кроме того, за ними закреплено преимущественное право сохранения рабочего места при сокращении штата организации.

6. Как получить кредитные каникулы?

Мобилизованные и члены их семей получили право на отсрочку по выплате кредитов на весь период службы и 30 дней после увольнения. С документами, подтверждающими мобилизацию (и родство для членов семей) нужно обращаться в банк, выдавший кредит. Проценты продолжат начисляться, а срок возврата кредита будет продлен на то же время, что длились каникулы. «Долг подлежит списанию, - сообщает официальный Telegram-канал Банка России, - в случае смерти или получения инвалидности 1-й группы».

7. Высчитывают ли долги и алименты?

«Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению», - такую информацию распространила Федеральная служба судебных приставов. Однако это не касается алиментов. Военнослужащие в зоне проведения спецоперации продолжат выплачивать алименты. Высчитывать их будут из ежемесячных денежных выплат.

8. Как платить коммуналку?

Пени на коммуналку и капремонт начислять не будут. «Граждане Российской Федерации, - гласит недавно принятый закон, - заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Закон об отмене начислений за коммуналку обсуждается, но пока не принят. Так что квитанции, пусть и без пеней, приходить продолжат. Одиноким мобилизованным (то есть тем, за кого никто не сможет оплатить квитанции) рекомендуют перед отправкой в армию настроить автоплатеж или заключить с управляющей компанией соглашение о рассрочке. Такое же соглашение можно подписать после демобилизации.

9. Можно ли уехать из дома, если повестка еще не пришла?

Те, кому повестка не пришла, беспокоятся, можно ли отлучаться из дома. Многие успели прочитать в законе «О мобилизационной подготовке», что в период мобилизации стоящим на воинском учете «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов». Однако нынешняя мобилизация имеет статус «частичной», и Министерство обороны успокаивает: «В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается».

10. Кого спросить, если остались вопросы?

В Минобороны открыли «горячие линии» для родственников мобилизованных:

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46

Валентина Семенова, фото Вадима Боченкова