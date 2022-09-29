Общество

В Псковской области мобилизуют почти 2 тысячи жителей

Мобилизация идет в соответствии с планом: на данный момент отправлено более 50% псковичей, подходящих под критерии мобилизации. Об этом рассказал военный комиссар Псковской области, генерал-майор Сергей Судаков на встрече с журналистами сегодня, 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что по заданию генерального штаба на Псковскую область возложена обязанность мобилизовать до двух тысяч человек, имеющих различные военно-учетные специальности. Сергей Судаков также добавил, что комиссариат области провел расчет мобилизационных возможностей каждого муниципалитета региона.

«Если взять Великие Луки и Псков - это большие районы, если взять Бежаницы или Невель, то это другие возможности. Поэтому рационально рассчитано задание на каждый муниципальный район, оно доведено до глав районов, которые являются председателями призывных комиссий на местах», - прокомментировал военный комиссар.