Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области

Мобилизация завершится по указу президента Российской Федерации, пока есть только предварительный срок – до 10 октября. Об этом рассказал военный комиссар Псковской области, генерал-майор Сергей Судаков на встрече с журналистами сегодня, 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По словам комиссара, срок мобилизации не определен и может составить как три месяца, так и год.
«Все зависит от обстановки и решения руководства», - подчеркнул Сергей Судаков.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.