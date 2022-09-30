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Общество

Где проводят медкомиссию мобилизованных, рассказали эксперты

01.10.2022 09:22|Псков

При частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр, но не медицинская комиссия, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Если мобилизуемый жалуется на здоровье, мобилизационная комиссия вправе направить его на дополнительное обследование в медицинское учреждение.

Также эксперты рассказали, что в военный билет делается запись о призыве по мобилизации с указанием даты призыва и номера протокола призывной комиссии. Запись заверяется гербовой печатью и подписью военного комиссара.

Кроме того, они ответили на вопрос, можно ли сменить род войск при частичной мобилизации.

«Можно, если ваша военно-учетная специальность соответствует военно-учетным специальностям, предусмотренным в других видах и родах войск ВС РФ», – уточнили специалисты.

Подробную информацию о мобилизации можно на портале «Объясняем.рф». 

Теги: #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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