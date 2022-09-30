Общество

Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации

Для фармацевтов и провизоров аптек следует установить бронь от частичной мобилизации. С таким предложением выступила Ассоциация независимых аптек в своем обращении на имя Михаила Мишустина и Сергея Шойгу.

Призыв этих специалистов может привести к закрытию аптек и поставить под угрозу обеспечение лекарствами населения во многих регионах страны, сообщают «Известия» со ссылкой на на слова представителей отрасли.

Ранее с предложениями о более широком применении брони от мобилизации выступали производители лекарств, электроники, представители авиационной, строительной и ряда других отраслей.

Аптечные организации в регионах в основном представлены индивидуальными предпринимателями и обществами с ограниченной ответственностью с одним учредителем, отметили в ассоциации. Это значит, что лицензии, необходимые для деятельности аптек, чаще всего носят персонифицированный характер. При этом среди фармацевтов и провизоров есть как мужчины, так и женщины, подпадающие под мобилизацию. Объединение считает, что им необходимо предоставить отсрочку от призыва.

«Призыв сотрудников аптек в данных обстоятельствах поставит под угрозу лекарственное обеспечение большей части населения регионов», — говорится в документе.

Организации, торгующие лекарствами, и так испытывают дефицит кадров, сообщила в беседе с «Известиями» директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Провизоры и фармацевты — люди военнообязанные. Пока наши коллеги повесток не получали, но этот факт нужно учитывать в регионе при составлении списков граждан, подлежащих частичной мобилизации. В каждом конкретном случае этот вопрос должен решаться в региональном комиссариате. Тут должен быть индивидуальный подход с учетом профессиональной деятельности», — считает она.

Среди участников объединения есть такие аптеки, где индивидуальный предприниматель, владелец лицензии, является не только заведующим, но и сотрудником первого стола, то есть непосредственно обслуживает покупателей, добавила Виктория Преснякова.

В правительстве подтвердили получение обращения ассоциации. В Минобороны пояснили, что подобные запросы рассматриваются согласно законодательству РФ, а также постановлениям правительства и директивам Генерального штаба.