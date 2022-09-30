Общество

Три новые мастерские открылись в Псковском агротехническом колледже

Три мастерские «Электромонтаж», «Интеллектуальные системы учёта электроэнергии», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» открылись в Псковском агротехническом колледже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

В мастерских, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», можно выполнить огромный комплекс работ по электроснабжению: монтаж, коммутация распределительных устройств, программирование контроллеров, монтаж кабеленесущих систем, прокладка силовых и информационных кабелей, подключение приборов и устройств, монтаж розеток, выключателей, рубильников, осветительных приборов, проведение пусконаладочных работ.

«Теперь студенты смогут проходить обучение на современном оборудовании с помощью опытных наставников колледжа», – говорится в сообщении.