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Общество

Мобилизованным псковичам предлагают отдать питомцев на передержку в приюты

03.10.2022 14:23|Псков

Мобилизованные граждане могут отдать на передержку своих питомцев в приюты для бездомных животных в Псковской области. Список организаций подготовила пресс-служба правительства Псковской области.

Фото: «Зоозащита»

Так, в Пскове своего питомца можно отдать в зооприют АНЗО «Шанс» по адресу: улица Советской Армии, 56Б (телефон: 8 911 352 63 03). Также можно отдать питомца в приют «Лесопилка», расположенный на улице Новгородской, 7 (телефон: 8 911 362 31 25). В Великих Луках мобилизованные граждане могут принести животных в приют «Милый», расположенный по адресу улица Гоголя, 8В (телефон: 8 911 692 06 90).

Список организаций в других районах Псковской области: 

  • Порхов - приют «Добрый» по адресу: улица Пушкина, 50 (телефон: 8 911 369 18 92).
  • Новосокольники - обращаться по номеру телефона: 8 911 369 81 89.
  • Бежаницы - пункт передержки на улице Солдатская Горка, 11 (телефон: 8 951 758 36 75).
  • Невель – приют «Невельские хвостики» по адресу: первый переулок Урицкого (телефон: 8 911 882 87 69).
  • Гдов – приют «Вторая жизнь», обращаться по телефону: 8 900 999 32 90.
  • Остров – обращаться по номеру телефона: 8 951 756 10 60.

Напомним, указ о частичной мобилизации в РФ подписал президент Владимир Путин. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.

Теги: #Псковская область #зоозащита #приют #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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