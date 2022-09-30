Мобилизованным псковичам предлагают отдать питомцев на передержку в приюты

Мобилизованные граждане могут отдать на передержку своих питомцев в приюты для бездомных животных в Псковской области. Список организаций подготовила пресс-служба правительства Псковской области.
Фото: «Зоозащита»
Так, в Пскове своего питомца можно отдать в зооприют АНЗО «Шанс» по адресу: улица Советской Армии, 56Б (телефон: 8 911 352 63 03). Также можно отдать питомца в приют «Лесопилка», расположенный на улице Новгородской, 7 (телефон: 8 911 362 31 25). В Великих Луках мобилизованные граждане могут принести животных в приют «Милый», расположенный по адресу улица Гоголя, 8В (телефон: 8 911 692 06 90).
Список организаций в других районах Псковской области:
Напомним, указ о частичной мобилизации в РФ подписал президент Владимир Путин. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.