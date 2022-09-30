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Минобороны сообщило о подготовке мобилизованных в тыловых районах спецоперации

Министерство обороны России сообщило, что мобилизованные военнослужащие и добровольцы проходят интенсивную подготовку в тыловых районах проведения специальной военной операции (СВО).

«Подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими и добровольцами, проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения специальной военной операции», - приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что «на учебных местах мобилизованные военнослужащие закрепляют практические навыки ведения боевых действий в составе взводов, рот (батарей) в условиях городской или промышленной застройки и пересеченной местности».

«После завершения подготовки данные подразделения приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также будут действовать в составе подразделений резерва и усиления», - сказали в министерстве.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач.

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Указ о частичной мобилизации в РФ подписал президент Владимир Путин. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.