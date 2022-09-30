Общество

Треть респондентов ПЛН столкнулись с нарушениями военкоматов при мобилизации

Треть респондентов Псковской Ленты Новостей (35,31%) столкнулись с грубыми нарушениями озвученных рекомендаций по частичной мобилизации со стороны военкоматов. Это следует из опроса, в котором приняли участие 286 человек.

Еще 32,17% голосующих отметили, что пока не столкнулись с нарушениями, но при случае готовы на них реагировать. 5,24% опрошенных посчитали, что «вроде бы» не сталкивались с нарушениями со стороны военкоматов.

Абсолютны уверены в том, что военкоматы действуют исключительно в рамках закона, 4,9% респондентов. 0,35% участников опроса отметили, что столкнулись с совсем незначительными нарушениями.

10% человек, которые приняли участие в голосовании, указали, что не являются военнообязанными.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности призвал исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации, и впредь их не допускать.

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В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?»