Общество

Денег на ремонт здания у Псковского планетария нет — Владимир Колпаков

Псковский планетарий не имеет финансовой возможности восстановить свое историческое здание. Об этом директор МБУ «Планетарий» Владимир Колпаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Здание принадлежит Русской православной церкви, с ним все плохо. Оно - памятник культуры. Чтобы провести первоочередные противоаварийные работы, необходимо 850 тысяч рублей на документацию, плюс миллион-два на первоочередные работы, еще миллионов пять на ремонт. У планетария таких денег нет и не предвидится», - рассказал Владимир Колпаков.

По его словам, увеличение цен на услуги планетария не помогает ситуации, однако у организации есть планы улучшить программу планетария и ввести новые услуги. Например, организацию праздников в честь дня рождения.