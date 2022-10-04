Общество

Ряды Вооружённых Сил РФ пополнили более 200 тысяч мобилизованных

Более 200 тысяч человек прибыли в российские Вооружённые Силы в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше двухсот тысяч человек», - цитирует Сергея Шойгу официальный Telegram-канал Минобороны России.

По его словам, соответствующим должностным лицам поручили обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.

«Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80-ти полигонах и в шести учебных центрах», - рассказал Сергей Шойгу.