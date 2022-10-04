Общество

Мобилизованным напомнили порядок оформления кредитных каникул

Кредитные каникулы для участников специальной военной операции (СВО) предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней. Об этом заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.

«Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы», – приводит ее слова РИА Новости.

Баталина уточнила, что, если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.

Для предоставления отсрочки необходимо обратиться в банк по телефону или любым другим удобным способом, который указан в кредитном договоре.

Обратиться за отсрочкой можно в любой момент в течение службы, но не позднее 31 декабря 2023 года. Начало льготного периода – 21 сентября текущего года.

На время кредитных каникул:

пени и штрафы начисляться не будут

исполнительное производство по взысканию кредита будет приостановлено

банк не вправе продать залоговое имущество гражданина

Заявление на предоставление кредитных каникул рассматривается до 10 дней. Если заявитель не получил ответ в течение 15 дней, то кредитные каникулы считаются действительными.