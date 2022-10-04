Организацию мобилизационного процесса обсудили в Псковском районе

Рабочее совещание по вопросам мобилизации прошло в администрации Псковского района. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Наталья Фёдорова
В работе совещания приняли участие военный комиссар Псковской области по городу Пскову и Псковскому району Николай Александров, заместитель начальника ОМВД России по Псковскому району Константин Леонтьев и главы сельских поселений.
«На встрече обсудили организационные вопросы мобилизации и координацию работы районной администрации, администраций сельских поселений, военкомата и ОМВД России по Псковскому району», - рассказала Наталья Фёдорова.