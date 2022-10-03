Общество

Михаил Ведерников расставил акценты в работе областной комиссии по мобилизации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 3 октября, провел заседание Псковской областной комиссии по мобилизации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В регионе продолжаются мероприятия по централизованному сбору граждан, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России 21 сентября. Вся работа ведется в тесном межведомственном взаимодействии военкоматов, УМВД, Росгвардии и прокуратуры.

На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры. На сегодняшний день план по мобилизации выполнен на 70%.

В ходе обсуждения вопроса глава региона особое внимание обратил на продолжение оперативной работы по актуализации баз военных комиссариатов и сверке списков призывников, попадающих под частичную мобилизацию.

Вопросы материального обеспечения мобилизованных — на особом контроле.

Отдельно губернатор остановился на необходимости безусловного исполнения задачи по призыву без ущерба для экономики Псковской области.

«Крайне важно сейчас организовать процесс мобилизации так, чтобы он не сказался пагубно на экономике региона. Принципиально, чтобы не призывали людей узких специальностей и очень взвешенно подходили к мобилизации граждан с предприятий, так как это может привести к нарушениям производственных циклов», — подчеркнул Михаил Ведерников. Речь, в частности, идет о предприятиях агропромышленного комплекса, в том числе специализирующихся на сельхозпереработке, а также иных производствах сектора продовольственной безопасности.

Добавим, что в перечень организаций, обслуживающих оборонно-промышленный комплекс России, вошли порядка 20 предприятий региона. Их работники автоматически получают отсрочку от призыва.