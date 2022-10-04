Общество

Эксперты объяснили, почему мобилизованные не проходят медкомиссию

Мобилизованных направят в зону СВО вместе с задействованными там подразделениями – Шойгу

Ранее сообщалось, что военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.

«В ходе призыва по мобилизации проводится медицинский осмотр для выявления болезней, несовместимых с несением службы, и инфекционных заболеваний. При выявлении таковых комиссия по мобилизации может направить гражданина на медицинское освидетельствование в специализированное учреждение», - рассказали эксперты.

Почему при призыве по мобилизации не проводится медицинская комиссия, рассказали эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

В опросе приняло участие 176 человек

В опросе приняло участие 176 человек

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