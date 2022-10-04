Эксперты объяснили, почему мобилизованные не проходят медкомиссию

Почему при призыве по мобилизации не проводится медицинская комиссия, рассказали эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».
«В ходе призыва по мобилизации проводится медицинский осмотр для выявления болезней, несовместимых с несением службы, и инфекционных заболеваний. При выявлении таковых комиссия по мобилизации может направить гражданина на медицинское освидетельствование в специализированное учреждение», - рассказали эксперты.
Ранее сообщалось, что военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.