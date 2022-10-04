«Наши мужики держатся достойно»: районные власти посетили псковских мобилизованных

Мобилизованных жителей Псковской области посетили глава Новосокольнического района Виталий Соловьев и глава Себежского района Леонид Курсенков. Об этом Виталий Соловьев сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Виталий Соловьев / Telegram
«Сегодня вместе с коллегой, главой Себежского района Леонидом Курсенковым, навестили земляков, которые будут проходить обучение в рамках частичной мобилизации. Наши мужики держатся достойно. Жалоб не поступает», - рассказал Виталий Соловьев.
Обстановку в воинских частях глава Новосокольнического назвал нормальной: «Ребята обеспечены всем необходимым, настроение боевое. Встреча прошла в дружеской атмосфере, земляки рады подаркам с малой Родины, передают приветы родным и близким!»