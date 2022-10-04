Общество

Мобилизованные жители Плюссы, Гдова и Струг Красных отправились в Тверь

Мобилизованные жители Плюссы, Гдова и Струг Красных отправились в Тверь для прохождения службы. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова.

Фото здесь и далее: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

«Сегодня утром состоялась вторая отправка наших земляков, призванных в ходе частичной мобилизации. В военкомат в Струги Красные прибыли для отправки в город Тверь мобилизованные из Плюссы, Гдова и Струг», - рассказала Наталья Иванова.

Она уточнила, что из Плюсского района на этот раз на службу отправили 8 человек, ранее - ещё 9.

«Ребята, с честью выполните свой долг и возвращайтесь невредимыми! Мы будем вас ждать и молиться!» - обратилась к призывникам Наталья Иванова.