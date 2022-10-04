Общество

План по частичной мобилизации в Псковской области выполнили на 70%

План по частичной мобилизации в Псковской области выполнен на 70%. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«На сегодняшний день план по мобилизации выполнен на 70%. Вся работа ведётся в межведомственном взаимодействии военкоматов, правительства области, УМВД, Росгвардии и прокуратуры», - рассказал Михаил Ведерников по итогам заседания областной призывной комиссии.

Он отметил, что в регионе в ручном режиме проводят работу по возвращению ошибочно мобилизованных граждан: «В ручном режиме вместе с коллегами из военкомата и прокуратуры возвращаем ошибочно мобилизованных граждан. Слово президента – закон. Будет продолжена актуализация баз данных военных комиссариатов».

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На особом контроле , продолжил глава региона, вопросы материального обеспечения мобилизованных. «Необходимо выполнить поставленные задачи без ущерба для экономики региона. Важно, чтобы не призывали людей узких специальностей и очень взвешенно подходили к мобилизации сотрудников предприятий», - подчеркнул Михаил Ведерников.