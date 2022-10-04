Олег Грицаев раскритиковал инициативу мобилизовать силовиков

Инициативу задействовать в частичной мобилизации силовые структуры в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) оценил депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев.
«Я считаю эту идею глупостью. Да, люди знают, как обращаться с оружием, знают, что такое дисциплина. И все? Тогда давайте призовем всех охотников, они даже лучше чем некоторые силовые органы с ним обращаются. Тогда давайте призовем еще и всех строителей, надо же окопы копать, укрепления строить. Зачем это? Каждый должен делать свою работу. Если человек служил в МЧС, а его сейчас кинуть в бой, ничего хорошего не выйдет», – отметил гость студии.
Напомним, ранее предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь.