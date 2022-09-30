Общество

Евгений Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации граждан.

По его мнению, в первую очередь мобилизации должны подлежать уволенные в запас военнослужащие по контракту — «те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны», а также представители государственных структур и силовых ведомств, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.

«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона», – уточнил предприниматель.

Кроме того, Пригожин считает, что вообще не подлежат мобилизации специалисты стратегически важных профессий, включая программистов.

Схожее мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых составляет порядка пяти миллионов человек.

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин уточнил условия для частичной мобилизации. «Повторю — призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал глава государства во время совещания с постоянными членами Совбеза России.