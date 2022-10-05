Общество

Стоит ли мобилизованным брать с собой телефон, рассказал псковский ветеран Вооруженных сил

Стоит ли брать средства связи с собой призванным в ходе частичной мобилизации, рассказал депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я бы не советовал брать телефон, поскольку противник ведет разведку, прослушивает, засекает точку, из которой идет разговор. Даже при выключенном телефоне можно определить, где находится абонент. Российская сим-карта у противника сразу же отмечается. В места, где фиксируется активность сим-карт, сразу наносятся удары. Чтобы сберечь свою жизнь и жизнь товарищей, лучше не брать вообще», – уточнил депутат.

Заламинированные карточки с номерами телефонов близких, как советуют, брать с собой не стоит.

«Оброните – найдет противник, начнутся проблемы уже у ваших родных, им будут звонить и угрожать», – добавил гость студии.