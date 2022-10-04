Общество

Александр Гончаренко: При получении повестки псковские депутаты соберут вещи за 2 часа

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) назвал настрой депутатов городского парламента в отношении частичной мобилизации и помощи военнослужащим боевым.

«У нас в Думе есть целая группа молодых депутатов, мы с ними говорили на тему мобилизации. Все отвечают, что готовы, и если поступит команда или придет повестка, соберутся в течение двух часов и с вещами сразу пойдут в военкомат. Люди, которые готовы исполнять свой человеческий, гражданский и мужской долг, у нас в Думе есть», - заверил псковичей Александр Гончаренко.

Он отметил, что депутаты не просто участвуют в помощи военнослужащим - создан целый волонтерский центр, регулярно отправляются машины с необходимыми вещами для военных. По словам председателя гордумы, есть депутаты, которые принимают участие в финансировании военнослужащих, помогают им самым необходимым – матрацами, спальными мешками, а также оптическими прицелами и новыми приборами ночного видения.