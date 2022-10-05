Общество

Семерых псковских дорожников призвали в ходе частичной мобилизациии

Семь работников предприятий дорожной отрасли Псковской области призвали в ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ 21 сентября. Об этом на брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Семь работников предприятий дорожной отрасли региона были призваны в ходе частичной мобилизации. При численности в три тысячи человек это не такая серьезная цифра. Мы держим с ними контакт, контролируем их условия и состояние, если какая-то помощь будет нужна в дальнейшем, готовы ее оказать», – рассказал гость студии.

Ранее сообщалось, что план по частичной мобилизации в Псковской области выполнен на 70%.