Общество

ЛДПР предложила давать отсрочку от мобилизации единственным детям одинокого родителя

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя.

«Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Согласно тексту проекта предлагается не распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата.

Также предлагается установить, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас. Согласно документу, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ.

«Граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту», — отмечается в тексте законопроекта.

Кроме того, предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет.

«(Предлагается дать отсрочку - ред.) являющимся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов, а также умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы либо прохождения военных сборов», — уточняется в тексте законопроекта.