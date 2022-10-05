Общество

Отсрочку от мобилизации в РФ предусмотрели еще для трех категорий граждан

Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал указ, согласно которому отсрочка от частичной мобилизации предоставляется еще трем категориям граждан из числа учащихся высших учебных заведений. Об этом сам президент сообщил на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

По словам Владимира Путина, отсрочку от мобилизации предоставят аспирантам, студентам частных вузов, имеющих государственную аккредитацию, а также учащимся вечерних отделений, пишет «Парламентская газета».

«Этот указ вступает в силу со дня его подписания, — уточнил президент. — То есть сегодня. Я его два часа назад уже подписал».

Кроме того, согласно действующему законодательству, отсрочка от частичной мобилизации предоставляется:

сотрудникам предприятий из приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики. К ним относятся предприятия военно-промышленного комплекса, финансовые организации, аккредитованные IT-компании, операторы связи и зарегистрированные СМИ, включенные в перечень системообразующих;

людям, ухаживающим за родителями, которые нуждаются в постоянном уходе или являются инвалидами I группы, но только если делать это больше некому;

людям, у которых в военном билете стоит категория «Д» — «не годен к военной службе». Тем, кто получил категорию «Г» — «временно не годен», — дается отсрочка от призыва на шесть месяцев;

люди, проходящие службу в Государственной противопожарной службе и состоящие на специальном воинском учете, призыву по мобилизации не подлежат;

студентам очной и очно-заочной формы обучения, которые получают первое высшее образование в государственных образовательных учреждениях. В том числе это касается тех, кто продолжает учебу после восстановления в вузе, а также тех, кто находится в академическом отпуске;

освобождаются от мобилизации люди определенного возраста: рядовые и сержанты — старше 35 лет, младшие офицеры — старше 50 и старшие офицеры — старше 55 лет;

люди с диагнозом ВИЧ/СПИД мобилизации не подлежат, так же как и пациенты, состоящие на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере;

не подлежат мобилизации мужчины, воспитывающие четырех и более детей возрастом до 16 лет. Единственное условие — человек должен быть либо прямым биологическим отцом, либо опекуном. Сожительство без официально оформленного статуса основанием для исключения из списков призывников являться не будет;

не распространяется требование о мобилизации и на тех, кто находится под административным надзором после освобождения из мест лишения свободы.

Чтобы иметь право на отсрочку, человек должен быть оформлен на полный рабочий день и иметь профессиональное высшее образование. Кроме того, отсрочка — она же в данном случае «бронь» — выдается не человеку, а должности. Как только сотрудник покидает «забронированную» должность на конкретном предприятии, он теряет и право на отсрочку.