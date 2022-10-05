Общество

Депутат Госдумы об инициативе мобилизовать силовиков: Они уже находятся там

Инициативу призвать в ходе частичной мобилизации сотрудников силовых структур оценил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Они уже находятся там. Не надо искать таблетку от всех болезней. Росгвардия, сотрудники ФСБ находятся там. Говорим мы об этом или нет, а сотрудники МВД также прикомандированы к подразделениям. Цифры мы сказать не можем, но они там с первых дней», – отметил Александр Козловский.

Он также подчеркнул, что сейчас важны все сектора экономики.

«Если некому будет печь хлеб, сеять, жать, производить молоко, кто будет кормить ту же армию? Все должны понимать свою ответственность, пришло время помогать стране. Просто отстранить какие-то предприятия, сектора экономики от участия в мобилизационных процессах не совсем правильно. Тогда нагрузка перераспределится на кого-то другого. А на кого?» – добавил депутат.

Напомним, ранее предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь.