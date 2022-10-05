Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО

Отправка псковичей, призванных в рамках частичной мобилизации, прошла у Дома офицеров в Пскове сегодня, 6 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Перед собравшимися выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Глава региона также отметил, что в этом направлении тесно ведётся работа с Псковским областным Собранием депутатов.
«С Александром Алексеевичем (Котовым, председателем Псковского областного Собрания депутатов – ред.) договорились, что если тех средств, которые мы предусмотрели, не хватит, то мы будем снимать деньги с других статей и отправлять на задачи, связанные с мобилизацией», – уточнил глава региона.
Губернатор пообщался с мобилизованными и ответил на их вопросы.
«С прокуратурой мы тоже работаем. Были случаи, когда забирают и мобилизуют тех, кого не должны были мобилизовать. Мы все эти вопросы отрабатываем. Если будут где-то ущемлять права – мы с областной прокуратурой в полном контакте – давайте информацию, будем чётко, предметно и адресно всё отрабатывать», – добавил он.
Мобилизованным псковичам в напутствие прочитали молитву и выдали нательные крестики с молитвенным словом.
Ранее сообщалось, что план по частичной мобилизации в Псковской области выполнен на 70%.