Общество

Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО

Отправка псковичей, призванных в рамках частичной мобилизации, прошла у Дома офицеров в Пскове сегодня, 6 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед собравшимися выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В первую очередь, хочу поблагодарить за ваше мужество, честность и активную гражданскую позицию, что вы не стали бегать и прятаться, а по первому зову поехали защищать наше Отечество. Хочу заверить вас в том, что мы постараемся сделать всё, чтобы вы ни в чем не нуждались, чтобы были спокойны за своих родных и за свои семьи. Всё необходимую поддержку окажем. Псковская область – регион небогатый, поэтому, к сожалению, сегодня мы не можем осуществить единовременную выплату, но мы обсуждаем все возможные меры поддержки. В ближайшие дни первый пакет примем. Когда вас проводим, обязательно поговорим с вашими родными и близкими, скажем, что планируем сделать, получим обратную связь», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что в этом направлении тесно ведётся работа с Псковским областным Собранием депутатов.

«С Александром Алексеевичем (Котовым, председателем Псковского областного Собрания депутатов – ред.) договорились, что если тех средств, которые мы предусмотрели, не хватит, то мы будем снимать деньги с других статей и отправлять на задачи, связанные с мобилизацией», – уточнил глава региона.

Губернатор пообщался с мобилизованными и ответил на их вопросы.

«С прокуратурой мы тоже работаем. Были случаи, когда забирают и мобилизуют тех, кого не должны были мобилизовать. Мы все эти вопросы отрабатываем. Если будут где-то ущемлять права – мы с областной прокуратурой в полном контакте – давайте информацию, будем чётко, предметно и адресно всё отрабатывать», – добавил он.

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Мобилизованным псковичам в напутствие прочитали молитву и выдали нательные крестики с молитвенным словом.

Ранее сообщалось, что план по частичной мобилизации в Псковской области выполнен на 70%.