Общество

День вежливых людей отмечают 7 октября

День вежливых людей отмечают 7 октября, сообщает my-calend.ru.

Фото: my-calend.ru

Восемь лет назад по итогам общенародного референдума, прошедшего на территории Крыма, произошло воссоединение полуострова с Россией. В том же 2014 году появилось и быстро набрало популярность словосочетание «вежливые люди».

Впервые его употребил военный эксперт и блогер Борис Рожин на своей странице в блоге «ЖЖ» (*Живой Журнал) в феврале 2014 года. «Вежливыми людьми» он назвал людей в масках и военном камуфляже без опознавательных знаков.

Вежливые люди не только взяли под контроль стратегически важные объекты Крыма, но и гарантировали безопасность населения полуострова во время подготовки и проведения референдума. Парни в камуфляже, действуя исключительно вежливо и мирно, обеспечили воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.

В сентябре 2014 года в Госдуму РФ был направлен законопроект «О частичном изменении статьи 1-1 ФЗ, касающейся дней памяти воинской славы и памятных дат». Инициативной группой было приложено ходатайство об утверждении Дня вежливых людей в России, а датой торжества было предложено выбрать 7 октября – день рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. Праздник посвящён спецподразделениям ВС РФ.

В знак уважения и благодарности «Вежливым людям» в России установили памятники. Один из них находится в Симферополе в Крыму, а второй – в Белогорске в Амурской области.