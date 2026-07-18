На рождественское украшение Пскова могут выделить почти 27 млн рублей

На выполнение работ по стилистическому оформлению Пскова в рамках мероприятий «Псков-город Рождества» могут выделить 26 853 706 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

В рамках мероприятий планируется украсить гирляндами пешеходный мост, Советский мост, а также фонарные столбы.

Подрядчика для проведения работ планируется определить 5 августа. Он должен будет выполнить работы до 25 декабря текущего года.

Напомним, старт большой программы по преображению областной столицы в город Рождества глава региона Михаил Ведерников анонсировал еще в конце 2024 года. И весь прошлый год шла работа над тем, чтобы Псков стал настоящей рождественской столицей. Городская администрация и Театрально-концертная дирекция Псковской области разработали брендбук событийного мероприятия, в соответствии с которым был украшен центр города.

Также губернатор заявил, что Псков полноценно станет городом Рождества в 2027 году.