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Фармацевт предупредил об опасности приема лекарств в жару

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Жара меняет свойства многих лекарств, поэтому диуретики могут вызывать обмороки, а средства от аллергии могут способствовать перегреву организма, предупредил фармацевт Иван Яланжи.

На территории Евразии установилась жара, из-за чего у многих людей обострились проблемы со здоровьем. Однако прием привычных лекарств в это время может вызвать серьезные побочные реакции, отметил собеседник агентства.

«В результате жары у многих снижается кровяное давление, поэтому тем, кто принимает антигипертензивные препараты и диуретики, нужно быть осторожными - они рискуют столкнуться с обезвоживанием и обмороками», - сказал Яланжи.

По его словам, с осторожностью нужно относиться к антидепрессантам, нейролептикам и антигистаминным препаратам. Как пояснил фармацевт, они снижают способность к потоотделению, в результате организм не может охлаждаться естественным путем и возникает риск перегрева, пишет РИА Новости.

Кроме того, Яланжи подчеркнул опасность приема нестероидных противовоспалительных препаратов, которые обычно помогают снять боль и снизить жар. Подобные медикаменты усиливают нагрузку на почки, которые и так активно работают в жару, это серьезно усиливает риск почечной недостаточности и может привести к необратимому повреждению тканей органа, сказал он.

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