Общество

Прокуратура отменила первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации

Прокуратура отменила уголовное дело об уклонении от военной службы (статья 328 УК РФ), возбужденное на жителя Пензенской области при частичной мобилизации.

Как рассказали РИА Новости в региональном управлении СК РФ, 23 сентября мужчина 1990 года рождения, состоящий на воинском учете, был уведомлен о необходимости явиться 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета для отправки в военкомат в рамках частичной мобилизации, но, «не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился».

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В четверг супруга мужчины сообщила агентству, что ее мужа выпустили из изолятора временного содержания, где он пробыл двое суток после возбуждения уголовного дела. Однако об отмене дела на тот момент известно не было.