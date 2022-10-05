Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Топ клиник Пскова
Электронная транспортная накладная
Защита от мошенников
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Показания счетчиков на даче
магнит на электросчетчике
изменения в комитете по ЖКХ
Первые счета за электроэнергию
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Общество 05.10.2022 16:330 Олег Грицаев о частичной мобилизации 08.10.2022 09:370 Минюст признал рэпера Oxxxymiron* иностранным агентом 08.10.2022 09:170 Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Пскове начнёт работу 10 октября 07.10.2022 21:574 Росстат больше не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавируса 07.10.2022 20:280 Великолукская школа продолжает борьбу за победу во всероссийском конкурсе 07.10.2022 20:120 День в трудах
 
 
 
Самое популярное 07.10.2022 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников 02.10.2022 16:480 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей 03.10.2022 10:271 Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на госгранице в Псковской области 02.10.2022 15:201 Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО 06.10.2022 16:440 Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Пскове начнёт работу 10 октября

08.10.2022 09:17|Псков

Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих начнёт работу в понедельник, 10 октября, в проектном офисе «Команда 2018» по адресу Некрасова, 19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Изображение: Михаил Ведерников / Telegram

График работы центра: с 12:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. Записаться на приём и получить дополнительную информацию можно по номеру 122.

«Здесь можно будет получить помощь по широкому спектру вопросов. Центр в формате "одного окна" объединит специалистов по соцзащите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также Пенсионного фонда и центра "Мои документы"», - написал глава региона.

Там также будут работать представители банков, службы судебных приставов, нотариата, а для нестандартных просьб и задач – волонтёры.

«Сделаем все, чтобы каждая семья знала, что она защищена, чувствовала заботу и внимание», - заключил Михаил Ведерников.

Теги: #псков #семья #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 466 человек
Сюжет: Частичная мобилизация в России - 2022 Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Пскове начнёт работу 10 октября Губернатор российского региона заявил, что о работе военкоматов «без мата не скажешь» Прокуратура отменила первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации Мобилизация в Псковской области: проводят ли военкоматы работу над ошибками Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации Стало известно, когда мобилизуемые в Псковской области получат первые зарплаты Про обеспечение мобилизованных и военнослужащих псковичей рассказал Михаил Ведерников В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих создадут в Псковской области Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО Александр Козловский оценил работу военкоматов в ходе мобилизации Правопорядок или мобилизация: где силовики нужнее? Депутаты готовы войти в состав Вооруженных Сил РФ – Александр Козловский Сбор средств для поддержки семей мобилизованных запустили в России Депутат Госдумы об инициативе мобилизовать силовиков: Они уже находятся там Александр Козловский о частичной мобилизации: У нас есть задача, которую необходимо выполнить ЛДПР предложила давать отсрочку от мобилизации единственным детям одинокого родителя Эксперты ответили на вопрос о компенсации мобилизованным затрат на экипировку Число попыток незаконно вывезти деньги из России выросло на 90% Военным обязанные Положена ли отсрочка от призыва переболевшим COVID-19, ответили эксперты В карельском селе мужчины ушли в лес за клюквой и избежали мобилизации Отсрочку от мобилизации в РФ предусмотрели еще для трех категорий граждан Могут ли разлучить братьев-близнецов при мобилизации, ответили эксперты Опрос ПЛН-ТВ: Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации? Уважительные причины для неявки в военкомат по повестке перечислили россиянам «Война войной», а жильё по расписанию Видеосюжет ПЛН-ТВ об отправке мобилизованных в Пскове посмотрели более 105 тысяч раз Отразилась ли частичная мобилизация на дорожной сфере, оценил Станислав Стармолотов Семерых псковских дорожников призвали в ходе частичной мобилизациии Первое уголовное дело об уклонении от мобилизации возбудили в России «Гайд-парк»: Олег Грицаев о частичной мобилизации. ВИДЕО Александр Гончаренко: При получении повестки псковские депутаты соберут вещи за 2 часа Кота - в приют, долги - подождут: какие проблемы грозят мобилизованным? Путин подписал документы об отсрочке от мобилизации для аспирантов Стоит ли мобилизованным брать с собой телефон, рассказал псковский ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев о частичной мобилизации Псковский ветеран Вооруженных сил назвал две категории добровольцев при мобилизации Олег Грицаев связал ошибки при мобилизации с недобросовестностью военкомов Олег Грицаев раскритиковал инициативу мобилизовать силовиков Олег Грицаев посоветовал мобилизованным взять с собой горный костюм и квадракоптер Можно ли забрать мужчину в призывной пункт без повестки, ответили эксперты Эксперт назвал причины нарушений в военкоматах в ходе частичной мобилизации План по частичной мобилизации в Псковской области выполнили на 70% Мобилизованные жители Плюссы, Гдова и Струг Красных отправились в Тверь «Наши мужики держатся достойно»: районные власти посетили псковских мобилизованных Эксперты объяснили, почему мобилизованные не проходят медкомиссию Рабочее совещание по вопросам мобилизации прошло в администрации Псковского района Автомобилизация В Невельском районе полностью выполнили план по частичной мобилизации «Гонки по вертикали»: мобилизация, возвращение публичной политики и «100 самых влиятельных» Мобилизованным напомнили порядок оформления кредитных каникул Ряды Вооружённых Сил РФ пополнили более 200 тысяч мобилизованных Более двух тысяч человек заполнили заявки на добровольное участие в СВО на Госуслугах Эксперты объяснили отсутствие доступа к списку подлежащих мобилизации Эксперты перечислили льготы, положенные семьям некоторых мобилизованных На портале Госуслуг появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ Как будет организована работа по бронированию граждан, пребывающих в запасе, рассказали эксперты Михаил Ведерников расставил акценты в работе областной комиссии по мобилизации Треть респондентов ПЛН столкнулись с нарушениями военкоматов при мобилизации Мобилизованным псковичам предлагают отдать питомцев на передержку в приюты Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации Отстраненного от должности хабаровского военкома перевели в Магадан Кредитную амнистию для мобилизованных поддерживают 65% псковичей - опрос Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности Минобороны сообщило о подготовке мобилизованных в тыловых районах спецоперации Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей Что нужно знать мобилизованным про кредитные каникулы, рассказали эксперты Будут ли призывать женщин в рамках частичной мобилизации, рассказал Сергей Шойгу Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации Песков: Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией Евгений Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь Где проводят медкомиссию мобилизованных, рассказали эксперты Мошенники стали продавать дипломы ИT-специалистов для брони от призыва Влияет ли частичная мобилизация на работу псковских предприятий? Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно Мобилизованным должникам дали ответ на актуальный вопрос Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области В Псковской области мобилизуют почти 2 тысяч жителей Депутат Татьяна Пасман предлагает освободить педагогов от мобилизации 10 ответов на вопросы о мобилизации в Псковской области ПЛН-ТВ: Отправка мобилизованных мужчин в Пскове. ВИДЕО Куда обратиться за помощью в вопросах частичной мобилизации, рассказал Виктор Остренко Дмитрий Михайлов: Мобилизация может привести к обрушению экономики Виктор Остренко назвал три самых популярных вопроса псковичей о мобилизации Дмитрий Шахов поделился опытом работы с мобилизованными в Тверскую область псковичами Эксперты рассказали, как мобилизованные будут выплачивать алименты Кого мобилизуют в приоритетном порядке, рассказали эксперты Военкоматы признают ошибки – Вячеслав Володин Мобилизованным разрешают забирать форму после военной службы домой Каждой компании предложили выделить долю на бронь от мобилизации Как оплачивать услуги ЖКХ мобилизованному, объяснили эксперты Псковичам рассказали, куда приходит денежное довольствие мобилизованным для участия в СВО Мобилизованные смогут продолжить вакцинацию от COVID-19 на службе ВИЧ-инфицированные не подлежат частичной мобилизации - эксперты Из-за мобилизации псковский ЗАГС готов расписать молодоженов в ускоренном порядке Могут ли мобилизовать студентов, рассказал омбудсмен Люди с непогашенной судимостью не подлежат мобилизации - Дмитрий Шахов Видеофакт: Отъезд мобилизованных жителей Пскова Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию Могут ли лишить российского гражданства за уклонение от мобилизации, объяснили экперты Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника Могут ли мобилизовать фермеров и детей военных, рассказали эксперты Юрист рассказал, что делать с попавшим под мобилизацию сотрудником Просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации направили в Минюст В одном из регионов России сократили число жителей, подлежащих частичной мобилизации Колл-центр по вопросам частичной мобилизации работает в Псковской области ежедневно Эксперт рассказал о подготовке призванных из запаса россиян Цены на товары для мобилизованных выросли в России Названы случаи, когда мобилизованные не проходят подготовку На Госуслугах начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ-специалистов Порядка 30 обращений об ошибках при частичной мобилизации принял псковский «Народный фронт» В России происходит свадебный бум после начала мобилизации Более восьми тысяч обращений об ошибках при частичной мобилизации принял «Народный фронт» Мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во время несения службы. В Минфине заявили о планах списывать кредиты погибших мобилизованных за счет банков Мобилизованных и их семьи освоободили от пеней по ЖКХ Эксперт спрогнозировала спад числа вакансий в Псковской области Россиянин уплыл на сапборде в Эстонию из-за страха перед мобилизацией К региональной поддержке мобилизованных и их семей нужен индивидуальный подход - глава СОЦПРОФа Мобилизованным разрешают взять с собой квадрокоптер и прибор ночного видения Глава Минтруда: Работодатель не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных Забрать указку и выдать автомат? Как заполнить заявление на отсрочку от частичной мобилизации, объяснили эксперты Магаданского военкома отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации Мобилизованных и их семьи могут освободить от пеней за просрочки платежей по ЖКХ Минцифры назвало 195 специальностей, рекомендованных к отсрочке от мобилизации ВЦИОМ оценил отношение россиян к частичной мобилизации В Совфеде рассчитывают на скорейшую конкретизацию категорий призываемых Минтруд дал разъяснения по сохранению рабочих мест для мобилизованных Эксперты развеяли слух о трёх волнах мобилизации в России Журналиста не выпустили из России без справки из военкомата Как мобилизованные могут связаться с родственниками, объяснили эксперты Как будет оплачена служба мобилизованных Что можно брать с собой мобилизованным, рассказали эксперты В условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение не предусматривается - Минобороны Псковский учитель Илья Казанцев пока не отправляется на службу и возвращается к работе Мобилизованного с тяжелыми травмами псковича направили на дополнительное медобследование Андрей Клишас: Законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва нет Законно ли вручать повестки в ночное время, рассказали эксперты Россиянка убила малолетнюю дочь, причиной могла стать мобилизация мужа Псковский депутат записался добровольцем на мобилизацию Мобилизованным по ошибке псковичам обещает помочь «Народный фронт» Стало известно, могут ли мобилизовать судимых россиян Ускоренную регистрацию брака провели в Псковской области перед мобилизацией Псковский бизнес-омбудсмен направил губернатору письмо с предложениями для бизнеса во время частичной мобилизации Десять военкоматов пытались поджечь в России после объявления частичной мобилизации В Совете Федерации предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста Чем находящиеся в запасе военнообязанные отличаются от резервистов, объяснили россиянам В псковской школе мобилизовали единственного учителя физкультуры Сайт псковского губернатора наполнился жалобами на частичную мобилизацию Вход в военкомат подожгли в Волгоградской области Иркутский военком попал в реанимацию после стрельбы 70% жителей СЗФО находятся в поисках работы на фоне мобилизации Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО Псковичам напомнили о горячей линии по вопросам частичной мобилизации Мобилизованным россиянам разрешили взять в воинскую часть кнопочный телефон Мобилизованных из Карелии отправили в Псковскую дивизию ВДВ Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан Телепередача с псковским учителем Ильей Казанцевым выйдет в эфир 25 сентября Володин о частичной мобилизации: Если допущена ошибка - необходимо её исправить Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок Мобилизованных мужчин в Дедовичском районе отправили на службу Путин запретил мобилизовывать студентов очно-заочных и вечерних отделений Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации Интерактив: Частичная мобилизация в Пскове В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных Псковского учителя Илью Казанцева обязали явиться в военкомат 26 сентября Маргарита Симоньян вступилась за псковского учителя, которого могут мобилизовать В Пскове оцепили территорию у Дома офицеров. ВИДЕО Более 150 мобилизованных великолучан отправились к месту службы Мобилизованных мужчин в Новосокольниках отправили на службу Псковский губернатор объяснил, какими способами вручается повестка мобилизованным Региональные и муниципальные депутаты ЕР отправляются в зону спецоперации Мобилизуемые сразу же не попадут в зону спецоперации - Михаил Ведерников Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка С предприятия могут мобилизовать не более 30% сотрудников - Михаил Ведерников Истерическую реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в день объявления - Песков Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс, заявил Рособрнадзор Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под мобилизацию Первые четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации Сколько будут получать мобилизованные В Госдуме рассказали, куда будут отправлять мобилизованных Банки заявили о готовности пойти навстречу мобилизованным заемщикам Ростуризм раскрыл порядок выезда из России в период частичной мобилизации Мошенники стали рассылать СМС c предложением решить вопрос с армией В России начала работу горячая линия по вопросам мобилизации Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан Сбербанк работает над вариантами решения вопроса с ипотекой мобилизованных граждан Минобороны ответило на главные вопросы о частичной мобилизации В Совете федерации предложили сократить перечень болезней для отсрочки СПЧ готовит предложения по привлечению новых граждан РФ на воинскую службу «Аэрофлот» намерен вернуть мобилизованным средства за билеты, приобретенные до 21 сентября Банк России разъяснил порядок отсрочки по кредитам для мобилизованных Андрей Турчак: В ближайшее время сообщу имена всех коллег, кто мобилизуется Назван алгоритм действий при получении повестки из военкомата Мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей ежемесячно Госдума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах для мобилизованных Псковский губернатор провёл заседание областной комиссии по мобилизации Латвия откажется выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам Профсоюзы окажут помощь мобилизованным профактивистам Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным Что делать работодателю при мобилизации сотрудника, рассказали эксперты Александр Котов не исключил введение мобилизационной экономики в России Александр Котов рассказал, коснется ли частичная мобилизация депутатов Губернатор взял на личный контроль организацию частичной мобилизации в Псковской области Мобилизованных без опыта не будут задействовать в боевых действиях — Александр Котов Александр Котов о частичной мобилизации: Значит, есть такая необходимость Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации Вице-спикер Госдумы Толстой: Депутаты готовы «встать в строй», если потребуется Опубликовано обращение Владимира Путина от 21 сентября. ВИДЕО Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации Стало известно, кого коснётся мобилизация в России Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации Частичную мобилизацию объявили в России
08.10.2022, 09:370 Минюст признал рэпера Oxxxymiron* иностранным агентом 08.10.2022, 09:170 Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Пскове начнёт работу 10 октября 08.10.2022, 09:070 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля 08.10.2022, 09:050 Православные отмечают день памяти Сергия Радонежского 8 октября
08.10.2022, 08:440 Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом 07.10.2022, 21:574 Росстат больше не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавируса 07.10.2022, 21:320 В администрации президента сочли непроработанной идею отменить новогодние мероприятия 07.10.2022, 21:150 Матчи чемпионата области по хоккею пройдут в Пскове
07.10.2022, 20:530 Губернатор российского региона заявил, что о работе военкоматов «без мата не скажешь» 07.10.2022, 20:280 Великолукская школа продолжает борьбу за победу во всероссийском конкурсе 07.10.2022, 20:120 День в трудах 07.10.2022, 20:110 Андрей Турчак: Помощи много не бывает, особенно сегодня
07.10.2022, 20:110 Псковичи стали больше потреблять и меньше вырабатывать электроэнергии 07.10.2022, 19:590 Юлия Пересильд сообщила, что ее настиг «поистине печальный конец» 07.10.2022, 19:540 Способы исправления ошибок во время приватизации земли разъяснили псковичам 07.10.2022, 19:400 Псковский музей-заповедник организовал экскурсию для преподавателей колледжа в честь Дня учителя
07.10.2022, 19:400 Команда администрации Пскова выиграла областной фестиваль ГТО 07.10.2022, 19:250 Почему важно сохранять геодезические пункты, объяснили псковичам 07.10.2022, 19:240 Хронику возвращения псковичей в освобожденный город покажут в новом музее 07.10.2022, 19:130 Два автомобиля столкнулись возле кафе в Пскове
07.10.2022, 19:080 Поезд Деда Мороза приедет в Псковскую область в декабре 07.10.2022, 18:530 «Дабришутинг»: Школа, эмиграция, культура. ВИДЕО 07.10.2022, 18:470 В Пскове в районе гостиницы «Ангельская» столкнулись «Лада» и «Ауди». ФОТО 07.10.2022, 18:300 В России стало меньше официальных безработных
07.10.2022, 18:112 Михаил Ведерников призвал Бориса Елкина жестко контролировать работу управляек 07.10.2022, 18:100 «Гвозди» от 7 октября 07.10.2022, 17:590 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 октября 07.10.2022, 17:530 Автомобиль горит возле АГЗС в Пскове
07.10.2022, 17:490 Выходные дни для студентов-доноров предлагают установить депутаты Северо-Запада 07.10.2022, 17:430 Три общественные территории благоустроят в Псковском районе в 2023 году 07.10.2022, 17:410 Массовые мероприятия и новогодние корпоративы отменили в ряде городов России 07.10.2022, 17:380 Выставка «Русский джаз. Генезис» откроется в Пскове к столетию жанра
07.10.2022, 17:340 Псковичам покажут премьеру трейлера документального сериала ZIVERT. Do for love 07.10.2022, 17:330 Андрей Савин назначен директором псковского Медицинского информационно-аналитического центра 07.10.2022, 17:270 Елена Бибикова: Пенсии с 1 января проиндексируют в среднем на тысячу рублей 07.10.2022, 17:171 Участницы «Миссис Псков 2022» приняли участие в семейной фотосессии
07.10.2022, 17:132 Лукашенко подарит Путину трактор на день рождения 07.10.2022, 17:070 Опубликовано предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год 07.10.2022, 17:000 Общественники проверили условия содержания в псковской колонии 07.10.2022, 16:580 Скейт-парк появился в Великих Луках
07.10.2022, 16:500 Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» пройдет в Пушкинских Горах 07.10.2022, 16:360 Псковский «Экопром» проверил готовность мусоровозов к осенне-зимнему периоду 07.10.2022, 16:250 Регионы получат господдержку при создании предприятий по переработке мусора 07.10.2022, 16:230 Пятнистость листьев кукурузы впервые выявили в Псковской области
07.10.2022, 16:180 Псковский музей-заповедник познакомил участников «Университета третьего возраста» приметами на Покров 07.10.2022, 16:110 В Великих Луках открылась новая спортивная площадка 07.10.2022, 16:050 Цвет настроения «Псковская осень». ФОТОРЕПОРТАЖ 07.10.2022, 16:011 Принцип состязательности сторон попытались оспорить потерпевшие в суде по делу о ДТП под Стяглами
07.10.2022, 15:550 Работодатели СЗФО рассказали, на что планируют тратить деньги в 2023 году 07.10.2022, 15:480 Медали и ордена вручили псковским росгвардейцам за участие в спецоперации 07.10.2022, 15:440 Школа, эмиграция, культура 07.10.2022, 15:430 «Хорош парень»: гриб весом более 1,5 кг обнаружили в лесу Псковской области. ФОТО
07.10.2022, 15:351 Двое россиян задушили друга, обернули тело в пленку и спрятали в сумке 07.10.2022, 15:300 В Печорском районе выявили заросшие борщевиком и сорняками участки 07.10.2022, 15:251 Общественник проверил качество оказания услуг в псковской Госавтоинспекции 07.10.2022, 15:230 Суд вынес предупреждение председателю областного комитета по экономическому развитию
07.10.2022, 15:200 Светофор на Северном обходе Пскова подвергнется переустройству 07.10.2022, 15:160 Прокуратура отменила первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации 07.10.2022, 15:150 Псковские театралы получили приз «За отражение абсурда современной жизни» 07.10.2022, 15:130 Итоговая конференция областного совета профсоюзов в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
07.10.2022, 15:110 Константин Болотин поздравил жителей своего округа с юбилеями 07.10.2022, 15:050 Несущие конструкции установили на Троицком мосту Пскова. ФОТО 07.10.2022, 14:530 Выбросившему кота с пятого этажа великолучанину грозит до пяти лет колонии 07.10.2022, 14:520 На концерт «Среди было царства Московского» приглашают псковичей
07.10.2022, 14:460 Мошенники выманили у Минпромторга 160 млн рублей за «разработку» игрушечного поезда, который они купили в магазине 07.10.2022, 14:451 В автопробеге Псковского облсовпрофа приняли участие 10 экипажей. ВИДЕО 07.10.2022, 14:410 Порядка 150 виниловых пластинок собрал Игорь Сопов 07.10.2022, 14:280 Фотофакт: Выставка о знаменитых псковичах переехала в Детский парк
07.10.2022, 14:230 Рисовать мурал начали на фасаде дома на улице Труда в Пскове 07.10.2022, 14:171 Синоптик рассказала, когда псковичам ждать первого снега 07.10.2022, 14:150 «Чай втроем»: Игорь Сопов о петербургском стиле, котиках и надоях мурманских коров. ВИДЕО 07.10.2022, 14:080 Первенство города по самбо пройдет в Пскове
07.10.2022, 14:030 Игорь Сопов назвал заповеди, которым следовал в студенческие годы 07.10.2022, 13:540 «Псковэнергосбыт»: первыми счета за электроэнергию получили обладатели личных кабинетов физлиц 07.10.2022, 13:520 Сотрудников «Псковских тепловых сетей» призвали в рамках частичной мобилизации 07.10.2022, 13:471 Налог на отдых
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru