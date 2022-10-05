Общество

Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Пскове начнёт работу 10 октября

Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих начнёт работу в понедельник, 10 октября, в проектном офисе «Команда 2018» по адресу Некрасова, 19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Изображение: Михаил Ведерников / Telegram

График работы центра: с 12:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. Записаться на приём и получить дополнительную информацию можно по номеру 122.

«Здесь можно будет получить помощь по широкому спектру вопросов. Центр в формате "одного окна" объединит специалистов по соцзащите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также Пенсионного фонда и центра "Мои документы"», - написал глава региона.

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Там также будут работать представители банков, службы судебных приставов, нотариата, а для нестандартных просьб и задач – волонтёры.

«Сделаем все, чтобы каждая семья знала, что она защищена, чувствовала заботу и внимание», - заключил Михаил Ведерников.