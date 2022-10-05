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Общество

Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих создадут в Псковской области

07.10.2022 08:23|Псков

Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих для оказания адресной поддержки создадут в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Провел совещание по вопросу оказания мер поддержки мобилизованным гражданам и их семьям. Центр будет работать в формате "одного окна" – объединит специалистов по соцзащите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также Пенсионного фонда и центра "Мои документы". Поручил решить все организационные вопросы в кратчайшие сроки», - написал глава региона.

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Он также сообщил, что разрабатывается первый пакет мер поддержки, в который планируется включить единовременные выплаты тем семьям мобилизованных, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

«Псковская область продолжит обеспечивать мобилизованных граждан питанием на время транспортировки в учебные центры. Перед отправкой в зону СВО мобилизованные будут получать рюкзак с вещами первой необходимости. Часть из них будет приобретаться регионом, часть – формироваться из внебюджетных источников», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
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