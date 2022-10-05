Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих создадут в Псковской области

Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих для оказания адресной поддержки создадут в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Он также сообщил, что разрабатывается первый пакет мер поддержки, в который планируется включить единовременные выплаты тем семьям мобилизованных, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
«Псковская область продолжит обеспечивать мобилизованных граждан питанием на время транспортировки в учебные центры. Перед отправкой в зону СВО мобилизованные будут получать рюкзак с вещами первой необходимости. Часть из них будет приобретаться регионом, часть – формироваться из внебюджетных источников», - добавил Михаил Ведерников.