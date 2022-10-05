Общество

Акция по сбору макулатуры в поддержку мобилизованных и военнослужащих состоится в Пскове

Благотворительная акция по сбору макулатуры «Бумага во благо» в поддержку мобилизованных и военнослужащих пройдет в Пскове. Об этом сообщается в группе «Проектный офис "Команда 2018"» в социальной сети «ВКонтакте».

«С 10 по 14 октября года любое физическое или юридическое лицо может сдать макулатуру по адресу: Псков, улица Советской армии, 64/1. Обязательно с пометкой "для Ресурсного Центра". Для тех, у кто не может привезти макулатуру в пункт приёма, есть возможность сдать её в Ресурсный Центр Добровольчества по адресу: Псков, улица Конная, 2», - говорится в сообщении.

Будут принимать такие разновидности макулатуры, как картон, гофрокартон, газеты, офисная бумага, тетради, рисунки с гуашью, цветная бумага.

Не принимается ламинированная и пергаментная бумага, бумага для факсов, упаковка от соков и молочных продуктов, фотобумага, обои, чеки.

Перед подготовкой к сдаче организаторы акции рекомендуют убедиться в отсутствии ламинации, удалить металлические предметы (пружины, скрепки) и скотч, также связать или сложить макулатуру в коробки.

На вырученные средства Ресурсный центр добровольчества будет закупать необходимые вещи для мобилизованных и военных.