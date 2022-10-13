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Кулирная гладь: что нужно знать о специфических особенностях

От других тканей на основе трикотажа кулирная гладь отличается тем, что обе ее стороны достаточно приятны на ощупь, как бархат. Вещи из такого материала нежные и эластичные. Бренды, специализирующиеся на пошиве одежды, предпочитают кулирка купить оптом. Они уверены в качестве продукта, поэтому стараются заказать его в больших объемах.

Важно отметить, что указанное сырье создается из хлопковых нитей, при этом не ткут, а именно вяжут как чулок. Оборудование работает так, что нитки изгибаются и провязываются в ряд. Для того чтобы материал тянулся, в его состав добавляют эластан или лайкру. Во время приобретения хлопкового трикотажа следует обратить свое внимание на этикетку - именно здесь показано, какое количество лайкры добавлено сюда. Желательно, чтобы процентное содержание было не выше 5-10 процентов.

О преимуществах кулирки

Легкая и тонкая, поэтому становится хорошим вариантом для создания детской и летней одежды, а также нижнего белья. Этим он отличается от интерлока и футера. Не мнется, поэтому ткань практична. Гладкая текстура - не провоцирует развития аллергических реакций; Эластичность, следовательно, вещи из кулирки намного удобнее в носке, потому что не сковывает движений и принимает форму тела человека. Дышащее сырье из природных волокон, поэтому воздух беспрепятственно циркулирует под вещами, а человек не потеет в жару. Простой уход.

К вопросу о видах ткани

Нужно отметить, что кулирная гладь представлена несколькими видами, например:

пенье - предложения премиум-класса, потому что создаются из пряжи с длинными волокнами. Сырье износостойкое и гладкое;

карде. Здесь рассматривается пряжа с меньшими волокнами. Качество неплохое, но не такое как у вышеназванного варианта;

open end. Связан из коротких волокон, а иногда из остатков пряжи. Шить вещи из этой ткани непрактично, поэтому она рассматривается для других областей, игрушек, например.

По методу окраски материал делится на следующие виды:

меланж. Перед вязанием волокна красятся в разные цвета, а потом скручиваются. На выходе получается вариант с естественным рисунком;

гладкокрашенные полотна. Однотонную нить опускают в раствор с краской;

рисунок набивного типа. Крепко фиксируется на ткани и не портится во время стрики и в случае интенсивной эксплуатации;

окрашенная несколькими оттенками. Полоска, к примеру, получается окрашиванием разными цветами, однако эффекта получится достичь в том случае, если все полотно вязать, чередуя цвета нитки.

Что делают из кулирки?

Как было отмечено выше, ткань кулирка приятная тактильно, следовательно, она активно применяется для шитья разных видов одежды:

домашняя одежда - получается комфортной и уютной;

нижнее белье;

для малышей - особенно важно одевать вещи, созданные из натуральных тканей;

мягкая кулирка положена в основу создания не только домашних и детских вещей. Она все чаще используется для футболок, сарафанов, шорт и летних платьев;

спортивная одежда - если будет использована кулирка, жарко точно не будет.

Об особенностях ухода

Секретов здесь нет никаких.

при загрязнении в стиральной машине следует установить режим ручной или деликатной стирки;

для ухода подойдет как гель, так и порошок;

режим воды должен быть не выше сорока градусов;

утюжить ткань желательно с изнаночной стороны и не очень горячим утюгом.

Если будут вопросы во время выбора, с ними всегда можно проконсультироваться с теми, кто имеет в указанной области знания и опыт. При грамотном подходе к выбору можно получить достойный результат.