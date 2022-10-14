Общество

Семьям мобилизованных сотрудников ПТС окажут материальную помощь

Семьям мобилизованных сотрудников муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети» окажут дополнительную материальную помощь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«В настоящее время 22 сотрудника предприятия призваны на военную службу по мобилизации. Естественно, за ними закреплены рабочие места, их ждут не только родные и близкие люди дома, но и коллеги по цеху. Руководством принято решения о дополнительной материальной помощи семьям мобилизованным сотрудникам. Никто не будет оставлен без помощи и внимания. Понятно, что материальная помощь не решит всех проблем, но все вместе мы сможем значительно больше, чем по одиночке», - отметили на предприятии и добавили, что работа с семьями мобилизованных находится на личном контроле директора ПТС Игоря Максимова.

В «Псковских тепловых сетях» рассказали, что директор предприятия проводит регулярные встречи с руководителями структурных подразделений. Такие встречи обычно проводят на рабочих местах, поскольку предприятие работает в непрерывном цикле, и оставить оборудование без присмотра даже на пять минут не представляется возможным.

«У данного формата есть ряд плюсов. Главным из которых является то, что можно организовать встречу в то самое время, когда на предприятии происходит пересменка (8:00), в это время на участке находится максимальное количество человек (те, кто работали в ночь, и те, кто будет работать в день, плюс оперативный персонал)», - отметили в ПТС.

Поскольку посетить сразу все участки директор предприятия не может, параллельно с ним встречи проводят его заместители. В «Псковских тепловых сетях» отметили, что они в полном объёме владеют состоянием дел предприятия и могут ответить на все интересующие сотрудников вопросы.

Сегодня на таких встречах большое внимание уделяют вопросам частичной мобилизации. Кроме того, поступали вопросы, которые касались и повышения тарифа с 2023 года, и модернизации оборудования предприятия, и обновления спецодежды.

«Не смогли обойти и темы безопасности предприятия. В связи с возможными угрозами террористических актов, на предприятии введены дополнительные меры безопасности. Служба безопасности предприятия работает в усиленном режиме, всех сотрудников просим сохранять бдительность», - призвали в ПТС.

Все эти встречи несут за собой только одну главную цель – быть ближе к сотрудникам, слышать их проблемы и заниматься их решением, добавили на предприятии.