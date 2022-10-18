Общество

Псковские курсанты провели игру «Поймай преступника» в центре помощи детям

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России побывали в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и рассказали воспитанникам социального учреждения об этапах становления образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Дети узнали факты из истории образовательной организации, которая 28 октября отметит свой юбилей. Так, 30 лет назад, когда была образована Псковская специальная средняя школа МВД России, её выпускницей стала будущая победительница конкурса «Мисс Вселенная» и телеведущая Оксана Федорова. Спустя семь лет был образован юридический вуз, который в настоящее время в составе Академии ФСИН России готовит специалистов для уголовно-исполнительной системы.

Дети признались курсантам, что тоже хотят обучаться в ведомственном вузе, с гордостью носить погоны и в будущем стать настоящими офицерами, рассказали в учебном заведении.

После беседы воспитанники центра стали участниками спортивной эстафеты и игры «Поймай преступника», которые для них приготовили курсанты.

«Каждая наша встреча с воспитанниками центра приносит обоюдную радость. Дети всегда нас ждут с нетерпением, а мы заранее планируем следующее мероприятие с ними», – ответил заместитель председателя совета самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России Даниил Скириченко.