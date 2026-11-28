Основатель Telegram Павел Дуров* предупредил пользователей iPhone об угрозе массовых хакерских атак при использовании устаревших версий iOS. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Дурова*, если операционная система на устройстве хотя бы немного устарела, данные пользователя могут оказаться под угрозой. Для проведения атаки, как он отметил, может быть достаточно открыть вредоносный сайт.

Telegram рассылает пользователям старых версий iOS предупреждения о наличии уязвимостей, которые могут поставить под угрозу данные и учетные записи. В мессенджере рекомендуют обновить операционную систему.

«Пользователи iPhone подвергаются масштабным хакерским атакам. Если ваша операционная система iOS хоть немного устарела, все ваши данные находятся под угрозой. Просто открытие веб-сайта может быть достаточно, чтобы стать жертвой хакерской атаки», — написал Дуров*.

Ранее Apple выпускала обновления для устранения аналогичных уязвимостей в браузерном движке WebKit. В марте 2025 года компания рекомендовала установить iOS 18.3.2. По данным Apple, вредоносный веб-контент мог выйти за пределы изолированной среды браузера и использоваться в сложных целевых атаках.

*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга