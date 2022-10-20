Общество

Семьям мобилизованных в Псковской области предлагают помощь на дому

Работники центра помощи семьям мобилизованных могут выехать на дом к родственникам для оказания поддержки. Об этом в прямом эфире проекта «Объясняем.рф» рассказала советник губернатора Псковской области по социальным вопросам Елена Полонская.

«Любой гражданин, проживающий не только на территории города Пскова, но и на территории Псковской области, на территории всей Российской Федерации, может позвонить на номер 122, на горячую линию, и не только записаться на прием к нам, но и пригласить специалиста себе на дом. Это в том случае, если, например, мама одна воспитывает детей, либо ребёнок с инвалидностью, либо это маленькие дети», – рассказала Елена Полонская

Она упомянула, что такой опыт уже был, и специалисты центра выезжали в Великолукский район, чтобы проконсультировать жён мобилизованных и помочь им с оформлением необходимых документов.