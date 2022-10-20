Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Первые счета за электроэнергию
в роли ведущих ENERGY
Денис Иванов о 15 округе
бонусы для членов профсоюза
Электронная транспортная накладная
Топ клиник Пскова
Мне 60, и это здорово!
Компьютерные игры: за и против
Защита от мошенников
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
штраф за обман энергетиков
новогодние корпоративы
Планы псковских либерал-демократов
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 20.10.2022 14:060 Мать мобилизованных несколько дней жила на вокзале в Пскове из-за страха опоздать на работу 20.10.2022 19:420 Семьям мобилизованных в Псковской области предлагают помощь на дому 20.10.2022 19:150 Фигуру девочки с собаками демонтировали с пня в городе Дно 20.10.2022 18:520 Андрей Турчак посетил псковских военнослужащих под Херсоном 20.10.2022 18:270 Вакцинация от гриппа прошла в зале заседаний Псковской городской Думы 20.10.2022 18:000 Псковские судебные приставы прошли тренинг по командообразованию
 
 
 
Самое популярное 19.10.2022 07:540 Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно 19.10.2022 20:520 В ПсковГУ собирают жестяные банки для изготовления блиндажных свечей 18.10.2022 07:170 Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона 17.10.2022 10:282 Две учительницы Печорской гимназии погибли в ДТП. ФОТО 20.10.2022 09:222 Путин упразднил Ростуризм
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Семьям мобилизованных в Псковской области предлагают помощь на дому

20.10.2022 19:42|Псков

Работники центра помощи семьям мобилизованных могут выехать на дом к родственникам для оказания поддержки. Об этом в прямом эфире проекта «Объясняем.рф» рассказала советник губернатора Псковской области по социальным вопросам Елена Полонская.

«Любой гражданин, проживающий не только на территории города Пскова, но и на территории Псковской области, на территории всей Российской Федерации, может позвонить на номер 122, на горячую линию, и не только записаться на прием к нам, но и пригласить специалиста себе на дом. Это в том случае, если, например, мама одна воспитывает детей, либо ребёнок с инвалидностью, либо это маленькие дети», – рассказала Елена Полонская

Она упомянула, что такой опыт уже был, и специалисты центра выезжали в Великолукский район, чтобы проконсультировать жён мобилизованных и помочь им с оформлением необходимых документов.

Теги: #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 221 человек
Сюжет: Частичная мобилизация в России - 2022 Мать мобилизованных несколько дней жила на вокзале в Пскове из-за страха опоздать на работу Семьям мобилизованных в Псковской области предлагают помощь на дому Получат ли военные пенсионеры выплаты при мобилизации, объяснили эксперты Российский психолог назвала способы сохранять спокойствие в ожидании повестки Более 300 сельхозтоваропроизводителей мобилизовали в Псковской области Указа Путина о завершении частичной мобилизации пока нет, заявили в Кремле В бой идут чиновники и депутаты? Волонтёров-психологов для оказания помощи семьям мобилизованных ищут в России Мобилизованные начали массово жаловаться в аптеки на качество купленных жгутов Врач перечислил необходимые для мобилизованных медикаменты В Москве завершилась частичная мобилизация С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации Восьмерых сотрудников «Псковавтодора» мобилизовали Росгвардия усилила охрану военкоматов Пыталовский завод изготовил 1500 банок тушёнки для мобилизованных Псковских мобилизованных пока не направляли в зону проведения СВО Первые выплаты в 50 тысяч рублей псковские мобилизованные получат 15 октября Среди мобилизованных нашлись двое, которые распространяли неправду - псковский губернатор «Мы всё сделаем и приедем домой»: мобилизованные продолжают боевую подготовку. ВИДЕО Учителям планируют предоставить отсрочку от частичной мобилизации Частичная мобилизация скоро закончится - Путин Михаил Ведерников поручил призывной комиссии сделать упор на розыск уклонистов Псковский губернатор призывным комиссиям: Не нужно выгребать всех, кто попадется под руку Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области Клишас заявил о незаконности полицейских «облав» на призывников Семьям мобилизованных сотрудников ПТС окажут материальную помощь Не служил – плати налог? Отсрочку от мобилизации предусмотрели для отцов с тремя детьми Псковский губернатор рассказал о мерах поддержки бизнеса в период мобилизации Участник спецоперации из Пскова дал мобилизованным несколько советов Погибли пятеро мобилизованных из российского региона Определён источник финансирования для выплат мобилизованным псковичам Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации Как проходит частичная мобилизация? Детей мобилизованных псковичей зачислят в сады в приоритетном порядке Мобилизованным псковичам выплатят по 50 тысяч рублей Никакой новой волны мобилизации нет - Песков Как частичная мобилизация сказалась на работе ЗЭТО, рассказал Денис Мунтштуков Зампред комитета Госдумы по обороне объяснил, что мобилизация не делится на этапы В Псковской области приостановили более 200 исполнительных производств в отношении военнослужащих Виктор Остренко объяснил разницу в сроках подготовки мобилизованных Работников сельского хозяйства мобилизовывать преждевременно — Виктор Остренко Пскович получил отсрочку из-за призыва его сына в рамках мобилизации Псковичам напомнили о работе благотворительного фонда «Всё для победы» Медкомиссии в военкоматах приведут к дефициту врачей в больницах — Виктор Остренко С начала мобилизации псковичи около 400 раз обратились в Народный фронт «Лига справедливости»: Льготы и гарантии для мобилизованных. ВИДЕО Глава СОЦПРОФа назвал фантастической идею «военного налога» для не попавших под мобилизацию граждан Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур? Более 250 тысяч рублей собрали в Дновском районе за два дня на покупку вещей военным Идею мобилизовать силовиков в первую очередь поддержали большинство респондентов ПЛН Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих открылся в Пскове Акция по сбору макулатуры в поддержку мобилизованных и военнослужащих состоится в Пскове Повлияет ли частичная мобилизация на оказание медпомощи, объяснил министр здравоохранения Мобилизованных великолучан в учебной части навестили общественники и представители власти Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Пскове начнёт работу 10 октября Губернатор российского региона заявил, что о работе военкоматов «без мата не скажешь» Прокуратура отменила первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации Мобилизация в Псковской области: проводят ли военкоматы работу над ошибками Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации Стало известно, когда мобилизуемые в Псковской области получат первые зарплаты Про обеспечение мобилизованных и военнослужащих псковичей рассказал Михаил Ведерников В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих создадут в Псковской области Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО Александр Козловский оценил работу военкоматов в ходе мобилизации Правопорядок или мобилизация: где силовики нужнее? Депутаты готовы войти в состав Вооруженных Сил РФ – Александр Козловский Сбор средств для поддержки семей мобилизованных запустили в России Депутат Госдумы об инициативе мобилизовать силовиков: Они уже находятся там Александр Козловский о частичной мобилизации: У нас есть задача, которую необходимо выполнить ЛДПР предложила давать отсрочку от мобилизации единственным детям одинокого родителя Эксперты ответили на вопрос о компенсации мобилизованным затрат на экипировку Число попыток незаконно вывезти деньги из России выросло на 90% Военным обязанные Положена ли отсрочка от призыва переболевшим COVID-19, ответили эксперты В карельском селе мужчины ушли в лес за клюквой и избежали мобилизации Отсрочку от мобилизации в РФ предусмотрели еще для трех категорий граждан Могут ли разлучить братьев-близнецов при мобилизации, ответили эксперты Опрос ПЛН-ТВ: Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации? Уважительные причины для неявки в военкомат по повестке перечислили россиянам «Война войной», а жильё по расписанию Видеосюжет ПЛН-ТВ об отправке мобилизованных в Пскове посмотрели более 105 тысяч раз Отразилась ли частичная мобилизация на дорожной сфере, оценил Станислав Стармолотов Семерых псковских дорожников призвали в ходе частичной мобилизациии Первое уголовное дело об уклонении от мобилизации возбудили в России «Гайд-парк»: Олег Грицаев о частичной мобилизации. ВИДЕО Александр Гончаренко: При получении повестки псковские депутаты соберут вещи за 2 часа Кота - в приют, долги - подождут: какие проблемы грозят мобилизованным? Путин подписал документы об отсрочке от мобилизации для аспирантов Стоит ли мобилизованным брать с собой телефон, рассказал псковский ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев о частичной мобилизации Псковский ветеран Вооруженных сил назвал две категории добровольцев при мобилизации Олег Грицаев связал ошибки при мобилизации с недобросовестностью военкомов Олег Грицаев раскритиковал инициативу мобилизовать силовиков Олег Грицаев посоветовал мобилизованным взять с собой горный костюм и квадракоптер Можно ли забрать мужчину в призывной пункт без повестки, ответили эксперты Эксперт назвал причины нарушений в военкоматах в ходе частичной мобилизации План по частичной мобилизации в Псковской области выполнили на 70% Мобилизованные жители Плюссы, Гдова и Струг Красных отправились в Тверь «Наши мужики держатся достойно»: районные власти посетили псковских мобилизованных Эксперты объяснили, почему мобилизованные не проходят медкомиссию Рабочее совещание по вопросам мобилизации прошло в администрации Псковского района Автомобилизация В Невельском районе полностью выполнили план по частичной мобилизации «Гонки по вертикали»: мобилизация, возвращение публичной политики и «100 самых влиятельных» Мобилизованным напомнили порядок оформления кредитных каникул Ряды Вооружённых Сил РФ пополнили более 200 тысяч мобилизованных Более двух тысяч человек заполнили заявки на добровольное участие в СВО на Госуслугах Эксперты объяснили отсутствие доступа к списку подлежащих мобилизации Эксперты перечислили льготы, положенные семьям некоторых мобилизованных На портале Госуслуг появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ Как будет организована работа по бронированию граждан, пребывающих в запасе, рассказали эксперты Михаил Ведерников расставил акценты в работе областной комиссии по мобилизации Треть респондентов ПЛН столкнулись с нарушениями военкоматов при мобилизации Мобилизованным псковичам предлагают отдать питомцев на передержку в приюты Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации Отстраненного от должности хабаровского военкома перевели в Магадан Кредитную амнистию для мобилизованных поддерживают 65% псковичей - опрос Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности Минобороны сообщило о подготовке мобилизованных в тыловых районах спецоперации Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей Что нужно знать мобилизованным про кредитные каникулы, рассказали эксперты Будут ли призывать женщин в рамках частичной мобилизации, рассказал Сергей Шойгу Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации Песков: Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией Евгений Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь Где проводят медкомиссию мобилизованных, рассказали эксперты Мошенники стали продавать дипломы ИT-специалистов для брони от призыва Влияет ли частичная мобилизация на работу псковских предприятий? Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно Мобилизованным должникам дали ответ на актуальный вопрос Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области В Псковской области мобилизуют почти 2 тысяч жителей Депутат Татьяна Пасман предлагает освободить педагогов от мобилизации 10 ответов на вопросы о мобилизации в Псковской области ПЛН-ТВ: Отправка мобилизованных мужчин в Пскове. ВИДЕО Куда обратиться за помощью в вопросах частичной мобилизации, рассказал Виктор Остренко Дмитрий Михайлов: Мобилизация может привести к обрушению экономики Виктор Остренко назвал три самых популярных вопроса псковичей о мобилизации Дмитрий Шахов поделился опытом работы с мобилизованными в Тверскую область псковичами Эксперты рассказали, как мобилизованные будут выплачивать алименты Кого мобилизуют в приоритетном порядке, рассказали эксперты Военкоматы признают ошибки – Вячеслав Володин Мобилизованным разрешают забирать форму после военной службы домой Каждой компании предложили выделить долю на бронь от мобилизации Как оплачивать услуги ЖКХ мобилизованному, объяснили эксперты Псковичам рассказали, куда приходит денежное довольствие мобилизованным для участия в СВО Мобилизованные смогут продолжить вакцинацию от COVID-19 на службе ВИЧ-инфицированные не подлежат частичной мобилизации - эксперты Из-за мобилизации псковский ЗАГС готов расписать молодоженов в ускоренном порядке Могут ли мобилизовать студентов, рассказал омбудсмен Люди с непогашенной судимостью не подлежат мобилизации - Дмитрий Шахов Видеофакт: Отъезд мобилизованных жителей Пскова Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию Могут ли лишить российского гражданства за уклонение от мобилизации, объяснили экперты Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника Могут ли мобилизовать фермеров и детей военных, рассказали эксперты Юрист рассказал, что делать с попавшим под мобилизацию сотрудником Просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации направили в Минюст В одном из регионов России сократили число жителей, подлежащих частичной мобилизации Колл-центр по вопросам частичной мобилизации работает в Псковской области ежедневно Эксперт рассказал о подготовке призванных из запаса россиян Цены на товары для мобилизованных выросли в России Названы случаи, когда мобилизованные не проходят подготовку На Госуслугах начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ-специалистов Порядка 30 обращений об ошибках при частичной мобилизации принял псковский «Народный фронт» В России происходит свадебный бум после начала мобилизации Более восьми тысяч обращений об ошибках при частичной мобилизации принял «Народный фронт» Мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во время несения службы. В Минфине заявили о планах списывать кредиты погибших мобилизованных за счет банков Мобилизованных и их семьи освоободили от пеней по ЖКХ Эксперт спрогнозировала спад числа вакансий в Псковской области Россиянин уплыл на сапборде в Эстонию из-за страха перед мобилизацией К региональной поддержке мобилизованных и их семей нужен индивидуальный подход - глава СОЦПРОФа Мобилизованным разрешают взять с собой квадрокоптер и прибор ночного видения Глава Минтруда: Работодатель не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных Забрать указку и выдать автомат? Как заполнить заявление на отсрочку от частичной мобилизации, объяснили эксперты Магаданского военкома отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации Мобилизованных и их семьи могут освободить от пеней за просрочки платежей по ЖКХ Минцифры назвало 195 специальностей, рекомендованных к отсрочке от мобилизации ВЦИОМ оценил отношение россиян к частичной мобилизации В Совфеде рассчитывают на скорейшую конкретизацию категорий призываемых Минтруд дал разъяснения по сохранению рабочих мест для мобилизованных Эксперты развеяли слух о трёх волнах мобилизации в России Журналиста не выпустили из России без справки из военкомата Как мобилизованные могут связаться с родственниками, объяснили эксперты Как будет оплачена служба мобилизованных Что можно брать с собой мобилизованным, рассказали эксперты В условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение не предусматривается - Минобороны Псковский учитель Илья Казанцев пока не отправляется на службу и возвращается к работе Мобилизованного с тяжелыми травмами псковича направили на дополнительное медобследование Андрей Клишас: Законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва нет Законно ли вручать повестки в ночное время, рассказали эксперты Россиянка убила малолетнюю дочь, причиной могла стать мобилизация мужа Псковский депутат записался добровольцем на мобилизацию Мобилизованным по ошибке псковичам обещает помочь «Народный фронт» Стало известно, могут ли мобилизовать судимых россиян Ускоренную регистрацию брака провели в Псковской области перед мобилизацией Псковский бизнес-омбудсмен направил губернатору письмо с предложениями для бизнеса во время частичной мобилизации Десять военкоматов пытались поджечь в России после объявления частичной мобилизации В Совете Федерации предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста Чем находящиеся в запасе военнообязанные отличаются от резервистов, объяснили россиянам В псковской школе мобилизовали единственного учителя физкультуры Сайт псковского губернатора наполнился жалобами на частичную мобилизацию Вход в военкомат подожгли в Волгоградской области Иркутский военком попал в реанимацию после стрельбы 70% жителей СЗФО находятся в поисках работы на фоне мобилизации Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО Псковичам напомнили о горячей линии по вопросам частичной мобилизации Мобилизованным россиянам разрешили взять в воинскую часть кнопочный телефон Мобилизованных из Карелии отправили в Псковскую дивизию ВДВ Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан Телепередача с псковским учителем Ильей Казанцевым выйдет в эфир 25 сентября Володин о частичной мобилизации: Если допущена ошибка - необходимо её исправить Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок Мобилизованных мужчин в Дедовичском районе отправили на службу Путин запретил мобилизовывать студентов очно-заочных и вечерних отделений Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации Интерактив: Частичная мобилизация в Пскове В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных Псковского учителя Илью Казанцева обязали явиться в военкомат 26 сентября Маргарита Симоньян вступилась за псковского учителя, которого могут мобилизовать В Пскове оцепили территорию у Дома офицеров. ВИДЕО Более 150 мобилизованных великолучан отправились к месту службы Мобилизованных мужчин в Новосокольниках отправили на службу Псковский губернатор объяснил, какими способами вручается повестка мобилизованным Региональные и муниципальные депутаты ЕР отправляются в зону спецоперации Мобилизуемые сразу же не попадут в зону спецоперации - Михаил Ведерников Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка С предприятия могут мобилизовать не более 30% сотрудников - Михаил Ведерников Истерическую реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в день объявления - Песков Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс, заявил Рособрнадзор Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под мобилизацию Первые четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации Сколько будут получать мобилизованные В Госдуме рассказали, куда будут отправлять мобилизованных Банки заявили о готовности пойти навстречу мобилизованным заемщикам Ростуризм раскрыл порядок выезда из России в период частичной мобилизации Мошенники стали рассылать СМС c предложением решить вопрос с армией В России начала работу горячая линия по вопросам мобилизации Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан Сбербанк работает над вариантами решения вопроса с ипотекой мобилизованных граждан Минобороны ответило на главные вопросы о частичной мобилизации В Совете федерации предложили сократить перечень болезней для отсрочки СПЧ готовит предложения по привлечению новых граждан РФ на воинскую службу «Аэрофлот» намерен вернуть мобилизованным средства за билеты, приобретенные до 21 сентября Банк России разъяснил порядок отсрочки по кредитам для мобилизованных Андрей Турчак: В ближайшее время сообщу имена всех коллег, кто мобилизуется Назван алгоритм действий при получении повестки из военкомата Мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей ежемесячно Госдума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах для мобилизованных Псковский губернатор провёл заседание областной комиссии по мобилизации Латвия откажется выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам Профсоюзы окажут помощь мобилизованным профактивистам Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным Что делать работодателю при мобилизации сотрудника, рассказали эксперты Александр Котов не исключил введение мобилизационной экономики в России Александр Котов рассказал, коснется ли частичная мобилизация депутатов Губернатор взял на личный контроль организацию частичной мобилизации в Псковской области Мобилизованных без опыта не будут задействовать в боевых действиях — Александр Котов Александр Котов о частичной мобилизации: Значит, есть такая необходимость Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации Вице-спикер Госдумы Толстой: Депутаты готовы «встать в строй», если потребуется Опубликовано обращение Владимира Путина от 21 сентября. ВИДЕО Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации Стало известно, кого коснётся мобилизация в России Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации Частичную мобилизацию объявили в России
20.10.2022, 20:120 Суд вынес приговор по резонансному делу о ДТП под Стяглами 20.10.2022, 20:100 Более 40 псковичей лишились водительских прав из-за медицинских противопоказаний 20.10.2022, 19:560 Эксперт рассказал о готовящихся из-за военного положения изменениях в регионах 20.10.2022, 19:420 Семьям мобилизованных в Псковской области предлагают помощь на дому
20.10.2022, 19:280 Россиянин зарезал семейную пару и лёг спать рядом с их телами 20.10.2022, 19:200 Сборник конкурса «Русь мастеровая» с упоминанием псковичей вышел в свет 20.10.2022, 19:150 Фигуру девочки с собаками демонтировали с пня в городе Дно 20.10.2022, 19:060 Зарядка по утрам повышает продуктивность российских женщин – аналитики
20.10.2022, 18:520 Андрей Турчак посетил псковских военнослужащих под Херсоном 20.10.2022, 18:410 Постковидный синдром мог стать причиной смерти 9-летней москвички 20.10.2022, 18:340 «Не ешьте это ни в коем случае»: псковичи рассказали о самых неудачных попытках перекусить 20.10.2022, 18:310 Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФО, выяснили эксперты
20.10.2022, 18:270 «Многоэтажка чуть не взлетела в воздух»: в доме на Запсковье произошла крупная утечка газа 20.10.2022, 18:270 Вакцинация от гриппа прошла в зале заседаний Псковской городской Думы 20.10.2022, 18:260 Тираж восьмого тома книги «Солдаты Победы» составит 900 экземпляров 20.10.2022, 18:150 Псковский ансамбль «Сказ» выступит на гала-концерте конкурса «Многоликая Россия»
20.10.2022, 18:000 Арбитражный суд в Пскове оштрафовал гастролирующий цирк за многочисленные нарушения 20.10.2022, 18:000 Псковские судебные приставы прошли тренинг по командообразованию 20.10.2022, 17:560 Виктор Остренко о догазификации и транспортной доступности 20.10.2022, 17:540 Псковский проект «Диалог» получил грант от Росмолодёжи
20.10.2022, 17:530 Псковича признали виновным в покушении на убийство шурина 20.10.2022, 17:480 Юрий Сорокин: Партнерство с «Лидером года-2022» поможет «Псков-Полимеру» найти кадры  20.10.2022, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 октября 20.10.2022, 17:430 Имя нового премьера Британии станет известно до 28 октября
20.10.2022, 17:411 Хроника пикирующего бомбардировщика 20.10.2022, 17:380 «Экопром» ликвидировал свалки в Порхове 20.10.2022, 17:261 Асфальтирование тротуаров началось на улице Коммунальной в Пскове 20.10.2022, 17:180 Виктор Остренко: Необходимо оказать господдержку для сохранения языка сето
20.10.2022, 16:530 Полуфиналистки «Мисс Псков-2022» попробовали себя в роли радиоведущих 20.10.2022, 16:530 О Псковском музее-заповеднике рассказали молодежи Ставрополья 20.10.2022, 16:400 Петербуржец отделался штрафом за порчу имущества псковских дорожников и стрельбу 20.10.2022, 16:370 В Псковской области не планируют ограничивать передвижение транспорта и запрещать мероприятия - губернатор
20.10.2022, 16:281 Формирование комфортной городской среды в Псковской области получило высокую оценку Минстроя 20.10.2022, 16:230 Крупнейшие псковские работодатели стали партнёрами конкурса «Лидер года-2022» 20.10.2022, 16:150 Более 150 кг CD-дисков пытался провезти молдаванин через границу РФ в Себежском районе 20.10.2022, 16:110 Создание Российского движения детей и молодежи обсудили в Псковской области
20.10.2022, 16:080 Спрос на кредиты в России упал на 25% 20.10.2022, 15:490 Артист Евгений Дятлов приглашает на свой концерт в Пскове. ВИДЕО 20.10.2022, 15:380 Новый тротуар укладывают на улице Освобождения в Острове 20.10.2022, 15:340 Три модельные библиотеки сделали в 10-м округе - Виктор Остренко
20.10.2022, 15:230 Доля нелегальных сигарет на псковском рынке приблизилась к 25% 20.10.2022, 15:210 Двух пешеходов сбили в Пскове. ФОТО 20.10.2022, 15:180 Лучшего гражданского госслужащего Псковской области определят 24 октября 20.10.2022, 15:162 Производство по переработке рапса откроют в Псковской области
20.10.2022, 15:100 Благоустройство автостанции начали в Дно 20.10.2022, 15:070 Посылки для мобилизованных новоржевцев отправили в Тверь 20.10.2022, 15:020 На приграничных территориях Псковской области уделяют внимание доступности связи - Виктор Остренко 20.10.2022, 15:000 Тест-драйв ПЛН — Geely Coolray с Викторией Марчук. ВИДЕО
20.10.2022, 14:550 Псковский депутат Денис Иванов рассказал о выполненных работах в своем округе в 2022 году 20.10.2022, 14:480 Двое мужчин ограбили прохожего в Великих Луках 20.10.2022, 14:411 Псковичам нужно время, чтобы привыкнуть к «вафельной» разметке — Владимир Кузь 20.10.2022, 14:390 «Росгосстрах» внедряет новый подход к работе с клиентами
20.10.2022, 14:330 Новые механизмы раздельного сбора мусора предлагают региональные депутаты 20.10.2022, 14:270 Путин наградил медиков из Псковской области 20.10.2022, 14:250 Пожилые псковички помогли якобы попавшим в ДТП родственникам и лишились денег 20.10.2022, 14:060 Мать мобилизованных несколько дней жила на вокзале в Пскове из-за страха опоздать на работу
20.10.2022, 14:021 «Три мудреца»: Как жить в режиме тревожности? ВИДЕО 20.10.2022, 13:580 Все военкоматы России получат доступ к Сети в 2023 году  20.10.2022, 13:550 «Восстание зомби-косуль»: животные в России заражаются неизвестной болезнью. ВИДЕО 20.10.2022, 13:542 Ещё 10 муралов нарисуют на фасадах домов в Пскове до конца года
20.10.2022, 13:390 О потенциале «Пушкинской карты» рассказал Виктор Остренко 20.10.2022, 13:280 Безработные гдовичи украли у дачника приставку и алкоголь 20.10.2022, 13:260 Проезд отремонтировали во дворе на улице Лейтенанта Шмидта в Великих Луках 20.10.2022, 13:231 Сериальная актриса за рулём Audi насмерть сбила россиянку
20.10.2022, 13:160 Опубликовано расписание дополнительных «Ласточек» в Псковской области 20.10.2022, 13:150 100 человек посетили псковский центр помощи семьям мобилизованных 20.10.2022, 13:120 Пскович получил выговор на работе и оспорил его с помощью профсоюза 20.10.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»
20.10.2022, 12:570 Поддержать бизнес в переходе на экологичную упаковку предлагают законодатели Северо-Запада 20.10.2022, 12:520 Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 20.10.2022, 12:460 Расписание авиарейса Псков – Казань изменится с 30 октября 20.10.2022, 12:420 МегаФон нарастил мощности центра исследования оборудования абонентов
20.10.2022, 12:410 «Вафля»-беспризорница: мнение псковичей о необычном дорожном нововведении 20.10.2022, 12:350 «Гайд-парк»: Виктор Остренко о проблемах 10-го округа и работе регионального парламента. ВИДЕО 20.10.2022, 12:280 День без осадков прогнозируют псковские синоптики 21 октября 20.10.2022, 12:250 Сотрудника для производства сахарной пудры ищут в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru