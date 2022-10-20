Общество

Мать мобилизованных несколько дней жила на вокзале в Пскове из-за страха опоздать на работу

О матери мобилизованных, вынужденной несколько дней жить на вокзале в Пскове, в прямом эфире проекта «Объясняем.рф» рассказала советник губернатора по социальным вопросам Елена Полонская.

«Многие женщины сначала стесняются рассказывать о своих проблемах. У нас был такой опыт: женщина вырастила двух прекрасных сыновей и они оба сейчас мобилизованы, уже находятся на обучении. Женщина обратилась в адрес нашего губернатора с просьбой оказать помощь в закупке дров, мальчишки не успели закупить дрова, не успели их сложить, потому что произошло все достаточно быстро. Сегодня получили повестку – завтра уже уехали в призывной пункт. В разговоре оказалось, что женщина работает до 21.00, проживает в сельской местности, и автобус в это время туда уже не ходит. И она настолько переживала опоздать на работу, и ей, действительно, было не на чем доехать до дома, что человек просто несколько дней жил на вокзале», – рассказала Елена Полонская.

Она отметила, что сотрудники центра уже связались с работодателем, сейчас помощь женщине оказывают волонтеры.