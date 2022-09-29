Общество

День памяти жителей сожженных деревень учредили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания приняли региональный закон «О Дне памяти жителей сожжённых деревень». Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, озвучивая инициативу, рассказала, что региональную памятную дату, увековечивающую память сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями жителей деревень на территории Псковской области, будут отмечать ежегодно 22 октября - в день, когда в 1943 году каратели 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом сожгли деревню Ланева Гора Псковского района.

Напомним, в 1943 году населенный пункт полностью уничтожили. В ответ на действия партизан, напавших на немецкую автоколонну, фашисты приняли решение сжечь Ланеву Гору. Эстонские каратели 1-го и 3-го взводов 37-го полицейского батальона не пожалели никого: расстреляли 55 человек, в их числе были дети.

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По данным «Книги Памяти Псковской области» установлено, что на территории региона было уничтожено 5082 деревень, из которых каждая пятая после войны так и не возродилась.

Наталья Исакова добавила, что к указанной дате планируется открытие мемориального музея в исторической локации, рассказывающей об оккупации Пскова и уничтожении деревень.

Законопроект поддержали в двух чтениях, депутаты проголосовали единогласно.