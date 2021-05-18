Документы о преступлениях карателей рассекретили в Пскове

УФСБ России по Псковской области рассекретило документы о действиях карателей на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин на своей странице в Facebook.
Источник здесь и далее: Государственный архив Псковской области
Сразу после освобождения территорий не удалось установить имена конкретных преступников. «Все они отступали на запад в составе фашистских войск, - уточнил Валерий Кузьмин. - Однако на протяжении почти 30 лет продолжалась кропотливая работа по изучению любой зацепки по этому и другим делам. И в 1972-1973 годах органами госбезопасности 6 преступников были найдены и преданы суду».
Вот что рассказывал Энн Оодла на одном из допросов: «Закончив расстрел людей во втором доме, мы вчетвером… вошли в третий дом… В доме находилось четыре женщины и четверо детей. Алуоя вскинул винтовку и произвел выстрел женщину. После того, как женщина упала, Алуоя выстрелил в ребенка. Ребенок упал на пол. После убийства женщины, после убийства ребенка оставшиеся в живых женщины и дети закричали, заплакали. Крик людей, которые поняли, что их сейчас расстреляют, был душераздирающим. Стало жутко от крика людей. Вслед за Алуоя стрелял Кулласту. Третьим стрелял я. После расстрела «своей» женщины я не выдержал и сразу вышел на улицу. В доме оставались Алуоя, Кулласту и Лыхмус. Там звучали выстрелы. Мы все вчетвером зашли в четвертый дом...».
Суд над эстонскими карателями состоялся летом 1973 года. Приговор судебной коллегии по уголовным делам Псковского областного суда от 13 июня 1973 года гласил: Оодла, Пяхн, Алуоя, Аугуста Кукка приговорить к смертной казни. Вальтера Кукка приговорить к 10 годам лишения свободы. Кангура приговорить к 15 годам лишения свободы.