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Общество

Документы о преступлениях карателей рассекретили в Пскове

19.05.2021 21:08|ПсковКомментариев: 0

УФСБ России по Псковской области рассекретило документы о действиях карателей на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин на своей странице в Facebook.

Источник здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Жестокое преступлений было совершено в деревне Ланева Гора недалеко от Пскова, - рассказал он. - 22 октября 1943 года партизанами была уничтожена группа карателей из 37-го полицейского батальона немецкой армии. Ответом на это стала месть – расстрел жителей деревни. А это в основном старики, женщины и дети. Не щадили никого! 63 человека подверглись расправе. 55 было убито, 5 - ранено. Лишь 3 человека чудом остались невредимыми».

Сразу после освобождения территорий не удалось установить имена конкретных преступников. «Все они отступали на запад в составе фашистских войск, - уточнил Валерий Кузьмин. - Однако на протяжении почти 30 лет продолжалась кропотливая работа по изучению любой зацепки по этому и другим делам. И в 1972-1973 годах органами госбезопасности 6 преступников были найдены и преданы суду».

«Только представьте себе! Исходя их материалов рассекреченных документов, все эти десятилетия преступники жили в СССР, вели обычную жизнь – обзаводились семьями, устраивались на работу, растили детей. Среди них Энн Оодла, 1909 г.р. Его в конце войны поймали чехословацские партизаны. Он находился в фильтрационном лагере, но скрыл свое участие в карательных операциях. После войны вернулся в Тарту, работал печником. Эрнст Пяхн, 1905 г.р. после войны десять лет провел в местах лишения свободы, а потом вернулся в Тарту, трудился кладовщиком, подсобным рабочим. Примерно такая же картина и по другим участникам драматических событий: Иоханнес Алуоя, 1916 г.р., Аугуст Кукк, 1920 г.р., Бернхард Кангур, 1921 г.р., Вальтер Кукк, 1923 г.р. Все они служили в 37-м полицейском батальоне немецкой армии, действовавшем на территории Псковской области в 1942-1944 годы. Убивали людей, сжигали их дома. После наступления советской армии и ухода 37 батальона почти все они продолжали служить в немецкой армии, а после вели мирную жизнь на территории Эстонской ССР», - сообщил Валерий Кузьмин.

Вот что рассказывал Энн Оодла на одном из допросов: «Закончив расстрел людей во втором доме, мы вчетвером… вошли в третий дом… В доме находилось четыре женщины и четверо детей. Алуоя вскинул винтовку и произвел выстрел женщину. После того, как женщина упала, Алуоя выстрелил в ребенка. Ребенок упал на пол. После убийства женщины, после убийства ребенка оставшиеся в живых женщины и дети закричали, заплакали. Крик людей, которые поняли, что их сейчас расстреляют, был душераздирающим. Стало жутко от крика людей. Вслед за Алуоя стрелял Кулласту. Третьим стрелял я. После расстрела «своей» женщины я не выдержал и сразу вышел на улицу. В доме оставались Алуоя, Кулласту и Лыхмус. Там звучали выстрелы. Мы все вчетвером зашли в четвертый дом...».

Суд над эстонскими карателями состоялся летом 1973 года. Приговор судебной коллегии по уголовным делам Псковского областного суда от 13 июня 1973 года гласил: Оодла, Пяхн, Алуоя, Аугуста Кукка приговорить к смертной казни. Вальтера Кукка приговорить к 10 годам лишения свободы. Кангура приговорить к 15 годам лишения свободы.

Теги: #патриотизм #Государственный архив Псковской области #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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