Михаил Ведерников: Отсрочка от призыва – исключение для наиболее ценных сотрудников

Предоставление отсрочки от частичной мобилизации – исключение для наиболее ценных сотрудников, напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании призывной комиссии в пятницу, 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Хочу обратить внимание, что некоторые компании недостаточно чётко прорабатывают заявки. На одном предприятии просят предоставить отсрочку для более чем 600 сотрудников - это больше половины общей штатной численности. Хочу напомнить, что предоставление отсрочки – это, скорее, исключение для наиболее ценных сотрудников, без которых предприятие не может полноценно работать. Соответственно, к обращениям нужно подходить более серьёзно. Продуманных заявок, к слову, существенно больше. Многие просят отсрочки всего для нескольких ключевых специалистов. Такие заявки будем стараться удовлетворять», - отметил глава региона.
В рамках заседания участники обсудили конкретные примеры обращений и дополнительные меры регулирования предоставления отсрочки сотрудникам предприятий.