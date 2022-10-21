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Общество

В Пскове открылась медиашкола, в которой учатся студентка из ЛНР и «внучка Бабы Яги»

23.10.2022 10:16|ПсковКомментариев: 0

В Пскове в седьмой раз открылась Школа межэтнической журналистики как всероссийский наставнический проект Гильдии межэтнической журналистики под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. 

На этот раз среди учеников медиашколы есть не только псковичи, но и, например, студентка Московского политехнического университета София Дмитриева родом из Луганской Народной Республики. 

Подать заявку на поступление именно в псковскую ШМЖ ей посоветовала однокурсница Елизавета Андреева, которая является выпускницей псковской медиашколы 2020 года и, пока там училась, опубликовала на сайте Псковской Ленты Новостей статью, признанную лучшей на всероссийском журналистском конкурсе «СМИротворец» в номинации «Поколение мультимедиа».

После победы Елизавета решила окончательно связать свою судьбу с журналистикой и поступила на соответствующий факультет Московского политехнического университета, а также сагитировала подругу подучиться прикладной журналистике в Пскове. 

Отметим, что почти все региональные школы межэтнической журналистики ведут занятия не только офлайн, но и онлайн. Поэтому поступить в них могли все желающие независимо от места проживания. В псковской Школе межэтнической журналистики кроме жителей областного центра на этот раз учатся молодые люди из Дедович и Невеля, а также из других регионов России. 
Ученицей седьмой псковской Школы межэтнической журналистики стала также известная художница из Республики Коми Анастасия Белолипецких, которая окончила Институт культуры и искусства Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина и занимается возрождением и переосмыслением традиционных художественных промыслов. Анастасия сейчас пишет про изборские пряники и псковскую набойку. 

Ученики седьмого набора псковской Школы межэтнической журналистики начали с публикаций про столетие знаменитой усвятской песнехорки Ольги Федосеевны Сергеевой. В частности, студент ПсковГУ Максим Дубровин написал репортаж с посвященного этому событию фестиваля, который проходил в сентябре в Усвятах. Текст под названием «Фолк-трекинг по следам Тарковского» уже отмечен сайтом «Национальный акцент» (https://nazaccent.ru/school_content/4121/).

Студент Псковского колледжа искусств Даниил Григорьев сходил на круглый стол с руководителями региональных национальных общественных объединений, который был организован «Центром талантов» Псковского дома офицеров. И не только написал репортаж с этого мероприятия, но и прорекламировал там лишний раз псковскую Школу межэтнической журналистики (https://nazaccent.ru/school_content/4113/).

Еще один интересный материал в рамках псковской Школы межэтнической журналистики подготовила студентка ПсковГУ Татьяна Рачинская. В социальных сетях очень хвалят её текст про путешествие автостопом по Республике Дагестан, который был опубликован несколько дней назад на сайте Псковской Ленты Новостей.  

Как всегда, на первых занятиях ученики псковской ШМЖ пишут про свою национальность и про то, как их этническое происхождение влияет на их повседневную жизнь. Например, Анастасия Калинина из Дедовичской районной библиотеки обнаружила, что живет в русских народных сказках, поскольку ее собственная бабушка оказалась Ягой, а мама – той самой Алёнушкой, которая не позволяет пить грязную воду (https://nazaccent.ru/school_content/4151/).

А Анна Лукина познакомилась у себя на кухне с настоящим египтянином, после чего поняла, что от царицы Нефертити ее саму отличает только нехватка соответствующего головного убора (https://nazaccent.ru/school_content/4152/).

Напомним, что занятия псковской Школы межэтнической журналистики проходят в Псковском государственном университете. Их ведет неоднократный победитель всероссийских и международных журналистских конкурсов Ольга Миронович. 

Следить за успехами её подопечных в этом году можно на сайте «Национальный акцент» (https://nazaccent.ru/school/173/ ), а также в группе школы «ВКонтакте»: https://vk.com/club113050859

Лучшие выпускники региональных школ межэтнической журналистики этого года в конце ноября отправятся на недельный интенсив в Москву, где прослушают лекции ведущих отечественных специалистов по межнациональным отношениям и опытных журналистов, а также побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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