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Общество

Менталитет есть? А если найду?

11.11.2020 15:47|ПсковКомментариев: 0

Не любишь суетиться и делаешь всё «с чувством, с толком, с расстановкой»? Ты как эстонец! Ссору семейной пары слышно на весь подъезд, а из окна сыпятся осколки разбитых тарелок? «Итальянские страсти», – скажут соседи. Со стипендии захотел побаловать себя багетом и круассаном? «Же не манж па сис жур». Завёл себе дрессированного медведя? Ну вы поняли.

Вы тоже верите в менталитет? И можете хоть в Турции, хоть в Америке, хоть в Австралии с первого взгляда узнать «сразуяснонашенских» по заправленным в сандалии носкам и бутылке пива в руке?

Рыбак рыбака видит издалека? А вдруг у одного из рыбаков плохое зрение и он путает удочку с селфи-палкой?

(Кстати, современные учёные считают, что никакого «менталитета» не существует.)

Я, например, не рыбак, а будущий хореограф. Но мне очень важно уметь «ловить рыбку большую и маленькую», когда я разучиваю танцы разных народов. Потому что я должна отразить в движениях их национальный характер.

А мне говорят, что цыганский танец я танцую по-русски, а испанский – по-цыгански. Неужели он и вправду существует – этот «менталитет»? И никуда от него не денешься?

(Или я просто плохо танцую?)

Я решила провести небольшой эксперимент и выяснить с помощью экспертов, могут ли псковичи станцевать аварский танец по-аварски, а башкирский – по-башкирски.

Мы с моими однокурсницами из Псковского колледжа искусств станцевали несколько национальных танцев и записали их на видео. А потом сами и с помощью Псковской школы межэтнической журналистики нашли представителей тех самых национальностей, «менталитет» которых мы пытались выразить в движениях.

Вот как эксперты оценили наши старания.

Цыганский танец

«Девочки, цыганки танцуют страстно, постреляйте глазками!» - учит нас наш педагог по народному танцу Антонина Олеговна Зенкова.

По её словам, в цыганском танце важна юбка. «Она завораживает и гипнотизирует». А главный – мужчина. Поэтому почти все движения (взмахи юбкой, тряска плечами, прогибы) – это способ заигрывания с ним. «Манера исполнения страстная, но непринужденная»… В нотах для баяна написано: «играть душевно».

Я показала это видео моей 18-летней приятельнице, цыганке Рамине Марцынкевич.

Вот её вердикт: «Танец больше похож на русский. Нет той искры. Эта искра должна быть в тебе самой. Ты должна её чувствовать, понимаешь? Где драйв, где страсть? Мои родные посмотрели и тоже сказали, что это совсем не то».

Аварский танец

В танце с мужчиной аварская женщина должна быть мягкой и плавной, но если женщины танцуют одни, то они танцуют, как мужчины, – гордо и воинственно, объясняет Антонина Олеговна.

Аварцы живут в горах, и из-за каменистой почвы обувь у них мягкая. Ногами мы втаптываем почву, отсюда движения ног с пятки, учит педагог. Руки как бы держат невидимый кинжал, потому что аварцы – дружелюбный, но непокорный народ. А когда мы поднимаем руки со сжатыми кулаками, то имитируем полёт орла.

Рамазан Раджабов, главный редактор общественно-политического еженедельника «Молодёжь Дагестана»:

«Если бы не было написано «Аварский танец», я бы не понял, что там есть что-то аварское. А с подписью нашёл несколько похожих элементов. Только музыка тут совершенно не аварская. Надо что-то более динамичное. А эта напоминает музыку из мультика про Иванушку.

Так что, честно скажу, «аварскость» не почувствовал. Вот, к примеру, начало танца. Они идут одна за другой и как-то непривычно для меня подпрыгивают… Я никогда не видел, чтобы в аварских танцах так подпрыгивали.

Есть ещё несколько удивительных элементов. Эти хлопания у виска – тоже никогда не видел. Корпус виляет. Чувствую кокетство какое-то. Такого в аварском танце не бывает. И ещё обычно в парном танце мужчина встаёт на колено и хлопает, а женщина вокруг танцует. А тут и то, и другое делают женщины в женском танце. Такого я тоже никогда не видел.

Но самое неправильное – это музыка. Это что угодно, но музыка не для аварского танца».

Главный режиссёр Аварского театра, Заслуженный артист Дагестана Алисултан Батыров:

«Музыка совсем не аварская, хотя присутствует аварская экспрессия. В целом немножко всё это напоминает ансамбль «Берёзка», когда все по отдельности девушки – такие стройные деревца, и каждая танцует о себе и о своём. Но аварский танец и вообще кавказский – это коллективный танец, когда танцоры один другого поддерживают и подзадоривают. А тут каждая девочка – сама по себе.

По экспрессии они, наверное, попали в самую точку, хотя экспрессии можно было бы и ещё добавить, раз уж это такие озорные девчата. Но слишком много неправильных движений.

Вот если бы добавить в этот танец соли и перцу, извините меня за такое кулинарное сравнение, то можно было бы всё исправить. И другие движения. В том числе надо добавить сольных выступлений на полукруге, когда одна девочка выходит – «А я так могу!», а другая потом – «А я ещё лучше могу!».

И, конечно, во время исполнения этого танца девушки обязательно должны быть одеты в шаровары. А на репетиции – хотя бы в лосины. Это правило этикета».

Башкирский танец

Движения в лирической версии башкирского танца отражают трудовую деятельность и красоту женщины, говорит Антонина Олеговна. Руками мы как бы «прядём», «готовим», «наматываем нитки» и показываем свои красивые косы с вплетёнными в них невидимыми монетами.

В знаменитом башкирском танце «Семь красавиц» исполнительницы не поднимают глаз на зрителя, так и у нас: взгляд в пол и легкая улыбка на губах. В этом танце башкирская женщина скромная и нежная.

Филюс Казакбаев, Народный артист Республики Башкортостан, пять лет руководил ансамблем народного танца имени Файзи Гаскарова, сейчас директор центра творчества «Гармония»:

«Сначала мне прислали видео, а потом информацию о том, кто танцует, поэтому я сперва подумал, что это танцуют наши, башкирские, девушки. Когда узнал, что это псковички, был приятно удивлён!

Девушки чувствуют и слышат башкирскую музыку и поэтому движения у них очень плавные, пластичные. Безусловно, они смогли передать характер башкирского танца. Пламенный привет им из Башкортостана и наши аплодисменты!»

Гульнур Ишбулатова, редактор женского общественно-политического и литературно-художественного журнала «Башкортостан кызы» («Дочь Башкортостана»), член Союза журналистов РФ и РБ:

«В башкирских женских танцах все движения спокойные и плавные, нет прыжковых элементов, основную смысловую нагрузку несут руки. И педагог сумела этого добиться: девушки в кадре в основном работают руками и плавно двигаются.

Что изображают руки в этом танце? Это и собирание ягод в лесу, и таскание воды, и дойку кобылиц, и обработку шерсти, и прядение… - то есть, быт башкирской женщины.

Что хотелось бы добавить? Украшения девушкам, потому что это важный элемент в башкирском танце, и мягкие дроби в танце.

А в целом респект и уважение педагогу. Сразу видно, что все движения отработаны до четкости, есть точная передача манеры исполнения. Думаю, зрителей заворожат и движения, и музыка знаменитого танца «Зарифа». Ведь танец – это язык нации».

Мордовский танец

«В этом танцевальном этюде отражена трудовая деятельность мордвы», – объясняли нам. Руками мы как бы «наматываем пряжу», «катаем тесто скалкой» и «ткём». А ещё показываем, какие сильные у мордовских женщин ноги и как чётко и чисто они отбивают дроби.

Женщина в этом танце должна продемонстрировать свою скромность не лебединой поступью и стыдливо опущенными глазами в пол, а достоинством и сдержанностью, учит нас Антонина Олеговна. Поэтому корпус у танцующих неподвижен (мордовская женщина ни перед кем не гнёт спину).

В дуэтной части солистка вращениями на месте олицетворяет гончарный круг, а солист – гончара. «Танцевать нужно с огоньком и задором».

Юрий Кондратенко, профессор, заведующий театрального искусства и народной художественной культуры Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва:

«Это почти мордовский танец. Но! Характерные движения не точны. Слишком все пластично, даже перебор. Чересчур активные ноги (так высоко их в мордовских танцах не поднимают).

Позиции рук не те, пластика больше похожа на марийскую, корпус слишком активный. Если бы работали в мордовском костюме, все движения были бы более сдержанные».

Екатерина Авдошкина, ученица Школы межэтнической журналистики в Барнауле, по национальности мордовка, а точнее эрзя, с детства увлекается народной культурой:

«Мордовский менталитет – это строгость, сдержанность и упорство. Они отражаются во всем. Я вижу, по крайней мере, одну очень существенную ошибку: наклон корпуса девушек. В мордовском танце осанка всегда прямая, а подбородок поднят вверх. Даже когда появляется юноша, девушки не изображают скромность. Мордовская девушка всегда уверена в себе, её взгляд строг.

Юноша никогда не ведёт девушку за руку, он сопровождает ее, шествуя рядом. Так что, в этом танце отразить мордовский менталитет девушкам удалось не вполне. Танец получился некой сборной солянкой.

Да, мордовский танец и есть смесь танцевальных культур различных народов, но в нем все-таки присутствуют некоторые характерный черты, которые очень важно отразить».

Псковский танец

А теперь ваша очередь оценивать «менталитет». Сейчас мы вам покажем скобарский.

Это псковские мужские «хлопушки»:

«У цыган в хлопушках мелкие движения, а здесь мы делаем по-русски – размашисто», - объясняла наш педагог по русскому танцу, когда мы разучивали этот танец.

Как вы уже поняли, «хлопушки» – это крепкие «шлепки» по разным частям тела, которые создают определенный ритм. Мы считаем, что в них проявляется наша широкая и необъятная псковская душа. Ведь мы, скобари, не пальцем деланы и тоже умеем продемонстрировать свою удаль девичью да молодецкую.

Для этого у нас даже имеется даже своё собственное, псковское, танцевальное движение, какого нет ни в одном другом регионе России. Обратите внимание на этот псковский жест.

Вот тут мы его показывали во время онлайн-конференции ученикам школ межэтнической журналистики во Владикавказе и Сыктывкаре:

Ну что? Поняли по танцу псковский характер?

Так существует менталитет или нет? Лично я заметила, что слышу это слово только на уроках танцев. Поэтому мне кажется, что оно скоро будет таким же архаичным, как «тиара», «зефир» и «флёр»? А вы как думаете?

Елизавета Андреева

Источник: Псковская Лента Новостей
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