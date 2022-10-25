Общество

Многодетная псковичка попросила губернатора не отправлять мобилизованного мужа в зону СВО

Многодетная женщина написала обращение на сайте губернатора Псковской области с просьбой не отправлять её мобилизованного мужа в зону проведения специальной военной операции.

«Мы являемся многодетной семьей. Пять детей. Совместных детей только трое. Старший сын уходит служить на срочную службу. Мужа отправляют на СВО. Мне одной с четырьмя детьми тяжело, в последнее время есть проблемы со здоровьем. В июле муж писал рапорт, находясь на СВО, на перевод сюда, чтобы, если что, быть рядом. Можете вы помочь, чтобы мужа не отправляли на СВО?» - написала женщина.

Она уточнила, что её детям 20, 12, 6, 4 и 2,5 года.

На обращение ответил начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов. «По данному вопросу связались с командованием воинской части, где проходит военную службу ваш супруг, командованием воинской части принято положительное решение», - отметил он.

Смотрите также Псковича демобилизуют благодаря помощи Народного фронта

Ранее сообщалось, что житель Псковской области получил отсрочку, потому что за неделю до этого в рамках частичной мобилизации призвали его сына.