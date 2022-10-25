Отцов двоих детей с беременными жёнами освободят от мобилизации

Минобороны освободит от частичной мобилизации отцов двоих детей, ожидающих появления третьего ребёнка, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, сообщает «Интерфакс».
«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности - принята!» - написала Нина Останина в своём Telegram-канале в среду.
Также в директиву внесена ещё одна поправка - от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье, отметила она.
«Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон "О мобилизации", поскольку директива действует до окончания СВО. Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава комитета Госдумы по обороне уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО», - написала Останина.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.