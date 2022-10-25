Мобилизация в Пскове прошла на неплохом уровне – Борис Елкин

Частичная мобилизация в Пскове официально не завершилась, однако прошла на неплохом уровне. Такое мнение глава администрации города Борис Елкин озвучил в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«В принципе, всё прошло на неплохом уровне, мы были в прямом контакте с военкоматом, отдельные случаи рассматривали индивидуально, что-то решали с руководителями предприятий. Нужно понимать, что помимо указа президента есть основная задача - сохранение предприятий, чтобы город продолжал жить своей жизнью», - отметил Борис Елкин.
Он также сообщил, что правительство региона и администрация города Пскова оказывают разностороннюю поддержку мобилизованным и их семьям. Недавно были переданы билеты на культурные мероприятия для детей. Также рассматривается каждая поступившая от граждан жалоба.