Введение НВП в школьную программу прокомментировала Елена Даньшова

Введение начальной военной подготовки (НВП) в школьную программу прокомментировала депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №6 Елена Даньшова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Учебные планы у выпускных классов очень насыщенные, отметила она.
«10 и 11 классы – это профильная подготовка, когда дети уже выбирают специальность и ЕГЭ. Естественно, они хотят больше времени уделять тому предмету, который им более необходим. Еще один момент – это материально-техническая база. Начальная военная подготовка требует серьезной базы. Это лицензированные оружейные комнаты. И ещё один вопрос – кадры. Как заявлено в этом проекте – это должны быть боевые офицеры с боевым опытом, которые придут в школу», – объяснила депутат.
Для работы с детьми нужен определенный опыт, желание и мотивация, подчеркнула Елена Даньшова.