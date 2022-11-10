Общество

Введение НВП в школьную программу прокомментировала Елена Даньшова

Введение начальной военной подготовки (НВП) в школьную программу прокомментировала депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №6 Елена Даньшова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я сама учила НВП в школе и не вижу в этом ничего плохого. Все девочки и мальчики проходили строевую подготовку, учились собирать и разбирать оружие, знакомились с основами воинской службы. Объем учебной нагрузки на два учебных года, я так поняла, что это будет 10-11 классы, определен как 70 часов, то есть по часу в неделю», – заметила Елена Даньшова.

Учебные планы у выпускных классов очень насыщенные, отметила она.

«10 и 11 классы – это профильная подготовка, когда дети уже выбирают специальность и ЕГЭ. Естественно, они хотят больше времени уделять тому предмету, который им более необходим. Еще один момент – это материально-техническая база. Начальная военная подготовка требует серьезной базы. Это лицензированные оружейные комнаты. И ещё один вопрос – кадры. Как заявлено в этом проекте – это должны быть боевые офицеры с боевым опытом, которые придут в школу», – объяснила депутат.

Для работы с детьми нужен определенный опыт, желание и мотивация, подчеркнула Елена Даньшова.