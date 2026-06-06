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Инфекционист рассказала, кто рискует заразиться хантавирусом в России

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Хантавирусом в России чаще всего заражаются мужчины, чья работа связана с сельским хозяйством, а также рыбаки и охотники, сообщила врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

«Чаще всего массовая заболеваемость регистрируется у мужчин, нередко, когда их профессиональная деятельность связана с сельскохозяйственными работами именно в природной зоне диких грызунов», - сказала собеседница агентства.

Эксперт сообщила, что также выше обычного риск заражения у мужчин, занимающихся охотой и рыбалкой.

«Они не всегда используют дезинфицирующие средства для обеззараживания воды и используют ее для приготовления еды, чистки рыбы и так далее. Соответственно, у них риск инфицирования выше», - сообщила Минакова.

Она добавила, что хантавирусная инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные (Muridae) и хомяковые (Cricetidae). Возбудитель выделяется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной, пишет РИА Новости.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались.

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